Un Eldense sólido y efectivo vence al Sevilla Atlético

Cuarta jornada de liga para el Eldense con la mente puesta en seguir con un buen rendimiento defensivo y asestar un golpe que dejase los tres puntos en casa ante el filial sevillista. El encuentro ante el conjunto hispalense daba en caso de triunfo la oportunidad local de seguir en el vagón de cabeza de la 1 RFEF buscando quitarse el sabor agridulce de los dos puntos que se quedaron en tierras turolenses en el añadido.

El choque empezó con el filial mordiendo arriba y presionado la salida de juego del Eldense, quien si acertó en el primer pase filtrado en salida de juego, habilitando a Dioni a un mano a mano ante Alberto al que dribló y superó para adelantar a los de Cabello. El gol permitió al Eldense tener más balón en la medular y transitarlo a bandas, si bien el Sevilla Atlético que quiso evitarlo, no encontró comodidad en el césped para pelearlo.

A diez minutos para el descanso, el filial sevillista estuvo cerca de situar el empate cuando en la frontal, Collado estrellaba su golpeo en el larguero de Ramón Vila. Acabó el Eldense sosteniendo a un filial que a ratos quiso ir arriba, pero que careció de mordiente para ello.

En la segunda mitad volvió el conjunto sevillista a empujar sobre área local donde colocó un par de asistencias que de cabeza, acabaron sin encontrar portería. El Eldense vio la necesidad desde banquillo de dar pulmones a la medular y con ello tres cambios de Cabello, equilibraron la posesión.

Los locales no pasaban apuros en el campo aunque de vez en cuando el filial sevillista apostaba por meter en su parcela del campo a los alicantinos, si bien apurados en los metros finales donde no acababa por encontrar conexión, con un tramo final donde el Sevilla Atlético llegó a pedir una revisión sin éxito, consumando tres puntos más un Eldense efectivo en defensa y solvente arriba.