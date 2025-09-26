CD Eldense
Prueba de fuego para el Eldense ante un Nàstic con urgencias
El conjunto dirigido por Javi Cabello viaja a Tarragona con las bajas de Rubén Quintanilla, Borja Calvo y Jesús Clemente
EFE
El Eldense afronta este sábado (21 horas) un exigente test en Tarragona ante un Gimnàstic con urgencias tras un titubeante inicio de temporada que le ha metido en zona de descenso.
El buen arranque de temporada del Eldense al sumar 8 puntos de 12 posibles en las cuatro primeras jornadas del grupo 2 de Primera Federación, le ha valido para ser colíder y ahora se pone a prueba en una complicada salida.
Javi Cabello, entrenador del conjunto alicantino, recordó antes de emprender viaje a Tarragona que el Gimnástic "nos va a exigir a todos los niveles porque tiene jugadores con calidad y esperamos su mejor versión".
En este sentido, el técnico azulgrana dejó claro que "si queremos ganar en Tarragona tendremos que hacer un partido muy completo. Nos equivocaremos si hacemos caso a la clasificación" para añadir que "para nosotros es una piedra de toque".
Con las bajas de Rubén Quintanilla, Borja Calvo y Jesús Clemente por lesión, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Vallejo, Dario Dumic, Floris Smand, Arnau Gaixas, David Ruiz, Marcos Bustillo o Guille Macho, Ibarrondo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Jiménez, abogado, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- Vecinos afectados por el plan de más de mil casas en San Vicente: 'Van a cambiar nuestra forma de vida
- El Constitucional confirma el total derribo del desastre ecológico de Valdecañas, en Extremadura
- Los padres dejan el trabajo cada dos horas en Alicante para cambiar los pañales a sus hijos en los colegios
- El Nou Manolín se lanza a la caza del Peret en Alicante
- Si cuido de mis padres más que mis hermanos ¿me corresponde más dinero en la herencia?
- Un jubilado de Alicante pierde todos sus ahorros en una “estafa del amor” creada con inteligencia artificial
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre