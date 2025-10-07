El Eldense oficializa su venta a un grupo inversor internacional

Muchísimo tiempo después, la venta ya se ha oficializado. El Eldense cambia de propiedad por fin y así lo ha comunicado en sus redes sociales. "El CD Eldense ha alcanzado un acuerdo para su venta a un grupo inversor internacional que mantiene convenios deportivos con el Llaneros FC (Primera División de Colombia) y el AC Bellinzona (Segunda División de Suiza)", arrancaba el comunicado.

Desde el club se ha manifestado que el nuevo grupo apostará por un modelo de gestión moderna y sostenible. El Eldense pasará a tener su primera presidenta en más de 124 años de historia. Carolina Holguín Tafur será la que liderará el proyecto y a su lado estará Mario Rosas, un exfutbolista azulgrana que asumirá el cargo de director general de la entidad.

La entidad define esta nueva etapa con el lema "Fe en el destino". "Refleja la convicción de este proyecto: trabajar con ilusión, compromiso y una fe inquebrantable en que el esfuerzo y la unión conducen al éxito", recoge el comunicado del club.

Este movimiento se convierte en un gran paso en la historia reciente del club. La nueva propiedad ya cuenta con experiencia en equipos de fútbol como Llaneros FC o AC Bellinzona. Además, contará con la implicación directa de Juan Carlos Trujillo como consejero. Desde el grupo inversor “garantizan un trabajo serio, transparente y enfocado en el crecimiento sostenible”.

El club ha querido trasladar calma y tranquilidad a los aficionados, abonados y simpatizantes. La entidad es consciente de que los cambios generan dudas, pero esta nueva etapa ha sido definida con un propósito firme: “Hacer las cosas bien, respetando siempre lo que somos”.

La presentación de la nueva propiedad tendrá lugar este miércoles 8 de octubre a las 11:30 horas en la sala de prensa del Estadio Nuevo Pepico Amat, donde se darán detalles de esta nueva etapa en el Eldense, inmerso en plena competición de Primera RFEF.