La nueva propiedad del Eldense, ambiciosa en su presentación: "La meta es el cielo"

Día 1 de la nueva era en el Deportivo Eldense. Tras un verano largo, con varios aspirantes a tomar el relevo en la propiedad del club, finalmente ha sido el Grupo TH, de capital colombiano y americano, quien se ha hecho con el 100% de las participaciones societarias azulgranas. Este miércoles, en un acto que reunió a la prensa, pero también a peñistas y abonados, la nueva propiedad con su presidenta a la cabeza, Carolina Holguín, ha completado su primera comparecencia pública con la intención de transmitir tranquilidad en el entorno deportivista y aportar 'Fe en el destino' de regresar a Segunda División.

La primera presidenta en la historia del Deportivo explicó que es el tercer proyecto por el que apuesta el grupo inversor internacional al que representa, tras tener también activos en el Llaneros (Colombia) y en el Bellinzona (Suiza). "Queremos construir desde las bases ya existentes para seguir creciendo y llevar al Eldense a lo más alto. Nuestros objetivos son claros, lograr una estabilización financiera para poder volver a Segunda División", dijo en sala de prensa sin rodeos, marcando así de forma clara la meta del conjunto azulgrana este curso, algo que, por otro lado, no se había hecho hasta el momento.

"Fe en el destino es nuestro lema. Cuando uno hace las cosas bien, cuando se estructuran los proyectos con el corazón, las cosas tarde o temprano se van a dar”, explicó sobre la sorprendente frase que, desde la pretemporada, ocupa la parte trasera de la equipación azulgrana. La presidenta no quiso concretar si Pascual Pérez, anterior propietario, seguirá formando parte del Deportivo en el nuevo proyecto, ya sea como figura institucional o formando parte del Consejo de Administración.

Peñistas, abonados y prensa atienden durante la rueda de prensa, en el Nuevo Pepico Amat. / CDE

Holguín diseccionó los motivos que llevaron al grupo encabezado por el empresario colombiano Juan Carlos Trujillo a adquirir el Eldense: “Se han dado varias circunstancias. Podríamos haber ido a otras partes de Europa, pero a través de varios contactos sentimos una especial vibración y cercanía con Elda. Es lo que nos llevó a tomar esta decisión. Pensamos que podemos tener una gran proyección de club y de cantera”. En la presentación, la presidenta estuvo acompañada por Luis Augusto, nuevo coordinador deportivo, Víctor Lafuente, director deportivo, Alfonso Losa, miembro del Consejo de Administración, y Mario Rosas, director general.

“He asistido a todos los partidos. La afición y su sentido de pertenencia nos ha llevado a tomar la decisión definitiva. La idea es poder llenar el campo", objetó sobre el ambiente del Nuevo Pepico Amat. Además, también hizo especial hincapié en la importancia que tendrá la cantera en el nuevo proyecto. "La idea es que, en un futuro, el equipo en gran parte esté conformado por la cantera", comentó la presidenta en un alarde de optimismo.

Respecto al ámbito económico, Holguín comentó que se va a “fondear al club en lo que haga falta para lograr el objetivo. Sabemos que estando en Primera RFEF hay un déficit, los ingresos están por debajo de la plantilla que hemos armado. Hemos hecho una inversión adicional para poder sostener el equipo desde lo financiero. Si es necesario, veremos si hace falta invertir algo más en el mercado de invierno. Somos conscientes de que en Primera RFEF no tenemos los ingresos que había en Segunda”.

Carolina Holguín, durante la comparecencia. / CDE

Sonriente durante toda la rueda de prensa, a Carolina Holguín se le cambió el rostro al escuchar sobre la trama de amaños en la que se vio envuelto el Deportivo hace ocho años. “Sabemos sobre lo ocurrido en años anteriores… pero queremos aportar tranquilidad. En Colombia hay unos controles bastante estrictos para evitar ese tipo de situaciones. Para nosotros, la pelota es sagrada y la pelota no se mancha”, argumentó.

Además, Holguín también dijo que se pretende tener una "relación muy fluida con el Ayuntamiento de Elda", principal patrocinador del Deportivo que aporta más de 1.000.000 euros anualmente. “Nuestros proyectos nunca son a corto plazo. Siempre son a medio y largo plazo. No apostamos para ascender directamente a Segunda División, necesitamos tiempo. Si fuera un objetivo cortoplacista, no estaríamos aquí. Queremos un proyecto de largo aliento en el que nuestra meta será el cielo”, finalizó su comparecencia Holguín.

Lafuente y Rosas

Tras el acto, tanto el director general, Mario Rosas, como el director deportivo, Víctor Lafuente, también atendieron a los medios desde el palco del estadio Nuevo Pepico Amat. Lafuente aclaró que "todas las operaciones que se han realizado durante el verano han estado consensuadas con la nueva propiedad". Además, también garantizaron que en la propiedad están "muy contentos" con el proceso que está llevando el equipo entrenado por Javi Cabello.

Víctor Lafuente y Mario Rosas, en una sala del palco del Nuevo Pepico Amat. / A. R.

"La idea con la llegada de Luis Augusto (coordinador deportivo) es que haya trasvase entre los tres clubes en los que trabaja la propiedad (Llaneros, Bellinzona y Eldense)", comentó Rosas.