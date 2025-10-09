Mario Rosas: "No queremos perder la pasión y la influencia que tiene el Eldense en Elda"

Tras un verano largo y con muchos nombres, el Grupo TH se ha hecho con el 100% de las participaciones de la entidad, lo que supone un punto de inflexión en la historia reciente del club. "Es un grupo con tres clubes y las decisiones se tomarán en conjunto, queremos estructurar bien todo. Desde la parcela deportiva se tiene mucha confianza en las personas que están llevando todo", comentaba Víctor Lafuente, director deportivo del club.

Víctor Lafuente, durante la presentación de la nueva propiedad. / CD Eldense

"Todas las operaciones que se han hecho están consensuadas con la nueva propiedad. Ha sido un mercado sencillo dada la complejidad", opinaba Lafuente.

El director deportivo ha destacado también la figura de Javi Cabello. "El club está yendo hacia una línea de continua mejora, no es fácil ver un fútbol como el que estamos haciendo. Se están dando pasos firmes para construir algo a medio y largo plazo".

Por su parte, Mario Rosas, director general del club ha destacado que Luis Augusto será el encargado de los trasvases entre los tres clubes. "Los equipos funcionan de forma empresarial, pero no queremos perder la pasión y la influencia que tiene el Eldense en Elda".

"Con el ascenso a Segunda División el club tomó otra dimensión" Mario Rosas — Director general del Eldense

Sobre la figura de Juan Carlos Trujillo, el director general de la entidad lo ha definido como una persona "pasional, pero a la vez muy analítica". "En Llaneros no nos fue el primer semestre y había mucha presión, pero él confió en el entrenador y ahora el equipo está dando un gran nivel, esto es un ejemplo de cómo es Juan Carlos, confía en la gente y deja trabajar".

"Podríamos tener algún punto más, pero lo importante es empezar como lo hemos B, cerca de los puestos de arriba. Queremos que la afición se sienta orgullosa del equipo. Sabemos como es el fútbol, pero en la medida de lo posible vamos a intentar minimizar estos errores", apuntillaba Mario Rosas.

"Yo conocía al club, pero en diez años ha cambiado mucho. Cuando llegué era un equipo semiprofesional, pero ahora no tiene nada que ver. Con el ascenso a Segunda División el club tomó otra dimensión, las personas que nos hemos encontrado aquí están haciendo un muy buen trabajo. Se va a seguir confiando en ellos", sentenciaba.