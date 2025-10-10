Cabello: "Si no recibimos el último gol el sábado pasado, estaríamos con los puntos del líder"

"Todavía un tiempo más". Es lo que demanda Javi Cabello, entrenador del Eldense, para seguir armando un equipo compensado y competitivo. "En la construcción de un equipo se van produciendo desajustes. En Tarragona estábamos haciendo buen partido, pero su primer gol nos afectó demasiado. El pasado sábado también generamos mucho, para hacer más de tres goles. Es verdad que eso (el producir ofensivamente) nos ha hecho perder un poco el foco en lo que estábamos haciendo bien. Éramos un equipo al que costaba generarle ocasiones. Debemos de encontrar un equilibrio", explicó el técnico este viernes, en la previa del Marbella-Eldense de este sábado (16 horas).

La semana en clave azulgrana ha contado con varias novedades, empezando por la presentación oficial de la nueva propiedad. "No ha sido un proceso de hoy para mañana. Hablo con Carolina Holguín (presidenta), Mario Rosas (director general) y Luis Augusto (coordinador deportivo) con total normalidad. Ellos respetan el ritmo que lleva el Eldense. Todos queremos que el proyecto salga adelante", comentó Cabello, quien cuenta con el firme respaldo de la directiva... al menos de puertas hacia fuera.

La alerta roja con la que convive parte de la provincia durante este viernes también ha afectado al Deportivo. La expedición azulgrana se ha visto obligada a iniciar su viaje hacia Marbella esta mañana, a primera hora, y hará escala en las instalaciones del Almería para entrenar: "Es verdad que te altera el ritmo del trabajo... pero intentamos sacarle el lado positivo. Hemos entrenado en unas grandes instalaciones en las que la calidad de entrenamiento ha sido muy bueno".

"Si no recibimos el gol en el último minuto el otro día estaríamos en los puntos del líder", comentó el entrenador. "La categorías está muy igualada y hay que acostumbrarse a que los partidos se deciden en pequeños detalles. Hay que adaptarse y saber que la competición es así", añadió. Además, Cabello confirmó las únicas dos bajas de Borja Calvo (todavía no ha debutado) y Rober Ibáñez, quien slalió del duelo con el Torremolinos con dolencias físicas.

Sobre el rival

"Es un equipo con muy buenos jugadores. Con el balón es realmente peligroso, tienen mucha calidad. No va a ser fácil pararlos. Tienen mucho potencial ofensivo y capacidad de producir. Tenemos que hacer bien las cosas a través del balón como el pasado sábado. Nos viene un mes durísimo, pero no miramos más allá de Marbella", valoró el entrenador valenciano sobre el rival de este sábado.