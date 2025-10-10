Primera RFEF | Jornada 7
Marbella-Eldense: Cabello se juega su crédito
Con la dana Alice complicando el viaje a Marbella, el técnico deportivista parte sabiendo que otro pobre rendimiento defensivo dejaría su credibilidad tocada
El Eldense, y su técnico Javi Cabello, empiezan a jugarse su credibilidad deportiva como proyecto este sábado, a partir de las 16 horas, cuando salten al Marbella Football Center para medirse con el Marbella, otro de los clubes llamados a luchar por el ascenso. Tras sumar el 50% de los puntos (9 de 18 posibles) en las primeras seis jornadas, el Deportivo afronta un mes de octubre de exigencia máxima, empezando por la citada visita al Marbella y seguida del desplazamiento al Nou Sardenya del colider Europa y el partido frente al Real Murcia en el Nuevo Pepico Amat.
El desplazamiento a tierras malagueñas ya ha arrancado torcido. La expedición azulgrana tenía planificado salir tras entrenar, después de comer, pero la llegada de la dana Alice a la provincia ha modificado la hoja de ruta. La plantilla ha salido a primera hora de la mañana con las únicas dos ausencias de Borja Calvo y Rober Ibáñez, ambos lesionados, para hacer escala en las instalaciones del UD Almeria Stadium, concretamente en el campo anexo, completando allí el último entrenamiento previo al choque.
El equipo de Javi Cabello llega en su mejor momento de producción ofensiva... y en su peor momento atrás. Son seis goles en 180 minutos los encajados por el Eldense en los últimos dos partidos, frente al Gimnàstic Tarragona y el Juventud Torremolinos, un rendimiento que inhabilita a cualquier equipo, por muy bueno que sea de tres cuartos en adelante, a la hora de aspirar a promocionar de categoría.
Con el apoyo de la nueva propiedad y el Consejo de Administración —al menos de puertas hacia fuera—, Cabello viaja a Marbella conocedor de que una nueva pobre imagen, sobre todo si esta se produce de nuevo en el balance defensivo, mermaría significativamente su credibilidad al frente del banquillo deportivista.
El rival, también tocado
El Marbella, que solo ganó el partido inaugural y suma cuatro de los últimos 15 puntos, también llega al duelo con la necesidad imperiosa de revertir su situación particular. El club marbellí cuenta con la baja destacada del guardameta ex del Alcoyano Manu García, expulsado en el último partido por agredir a un atacante rival tras blocar un balón.
La previa
Marbella FC: David Vassilev; Marcos Olguin, Aitor Puñal, Gabri, Álex Martínez; Adrián Ruiz, Luis Alcalde, Luis Acosta, Álex López; Rodri Ríos y Yuezheng Du.
CD Eldense: Ramón Vila; Ibarrondo, Floris Smand, Dario Dumic, Arnau Gaixas, David Ruiz; Guille Macho, Marcos Bustillo, Fidel Chaves; Nacho Quintana y Rafa Núñez.
Estadio: Marbella Football Center.
Hora: 16 horas.
Televisión: LaLiga +.
