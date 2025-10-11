El Eldense cae desde la pena máxima

Salida a Marbella para el Eldense tras el sabor agridulce de la jornada anterior y el gol en el añadido del Torremolinos. La visita de los alicantinos a tierras malacitanas le conminaba a sacar un resultado provechoso para no perder comba con las primeras plazas ante un Marbella que en casa buscaba seguir sumando.

Concienciado, el Eldense saltó al terreno de juego con la idea fija de pisar área local y lo hizo a balón parado primero, desbaratado por la zaga local y una primera revisión de monitor cuando Quintana caía a los diez minutos en área marbellí. No prosperó la petición y el Eldense empezó a ver como el Marbella apostaba por igualar el equilibrio de fuerzas sobre el césped, empezando los de De Lerma a tener llegadas sobre área de Ramón Vila.

Primero Palacin y minutos más tarde Alex López pusieron en jaque a este, y pese a que el Eldense volvió a picar sobre área local en una falta directa que Vassi repelía, antes del descanso el Marbella sacó petróleo de un derribo en área sobre Ohemeng tras una contra, consumando el penalti Rodri Ríos para el Marbella que al descanso, daba primero a los de Javi Cabello.

Tierra de por medio

En la reanudación, el Marbella intentó poner tierra de por medio, diez minutos e internada en banda izquierda, providencial en defensa achicada cuando Rodri en área ya olía sangre. Con tiempo por delante, el Eldense tenía que buscar la manera de crear arriba ocasiones como en el arranque del encuentro, si bien pasó por carencias a la hora de cuajar en la medular y deshacer el orden atrás de un Marbella que buscaba la opción de dar caza a los alicantinos.

Nada que echarse a la boca del Eldense arriba y una nueva ocasión de Pau Palacín, a quince minutos para el final otra vez abortada por Ramón Vila. Si bien el margen local en el marcador era exiguo, la candidez arriba del Eldense le hacía pasar por pocos apuros a la hora de mantener en su poder los tres puntos al equipo malagueño.

De lo poco reseñable en ataque en el tramo final, fue otra aproximación local de Luis Alcalde quien dio por cerrada una llegada con un remate alto. El Eldense careció de ambición e ideas arriba y consumó un punto de los nueve últimos, en un partido decente en su primer periodo, si bien con brumas y dudas en la segunda mitad.