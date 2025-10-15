CD Eldense | Un proyecto rejuvenecido, coherente ¿y ganador?

Sumar un punto de los últimos nueve posibles, encajar siete goles en los pasados tres partidos y habituarse a convivir con la falta de propuesta futbolística y de reacción a los golpes son motivos suficientes para, al menos, apuntar hacia el banquillo de un club de fútbol. Sin embargo, estas condiciones se agravan si se trata de un equipo recién descendido, con un presupuesto entre los seis más potentes de la categoría y que tiene por objetivo, tal y como reafirmó la nueva presidenta, Carolina Holguín; regresar lo antes posible a Segunda División.

El del Eldense, al menos sobre el papel, es un proyecto coherente. Se ha rearmado una plantilla prácticamente desde cero, con varias trabas por el camino entre las que destaca un cambio de propiedad ( con todo lo que esto conlleva). Se ha puesto a disposición de un entrenador de caracter formador como es Javi Cabello, con pasado como coordinador en las canteras de Valencia y Villarreal, una plantilla rejuvenecida, pero con experiencia en la categoría. Una mezcla de veteranía y proyección que es francamente parecida a la que terminó por lograr el ascenso a Segunda División, hace ya dos años y medio.

Pero de momento no se ha dado con la tecla. Ni juego ni resultados. Ni atacar ni defender bien sin que lo uno condene a lo otro. Ni hacer a Fidel sentirse cómodo ni nutrir de ocasiones a Dioni (quien, pese a su desconectado inicio y sus 35 años de edad, sigue siendo el máximo goleador histórico de la Primera Federación). Son 7 jornadas de pocos resquicios destacables, en las que sin duda se han sumado más puntos de los merecidos futbolísticamente. El equipo de Cabello solamente ha sido superior a su rival en parte del partido frente al Juventud Torremolinos y en el tramo final en Marbella, fruto, por cierto, del ingreso en el verde del olvidado Hamza Bellari, futbolista con más desequilibrio de la plantilla lejos del siguiente en la lista.

Los futbolistas del Eldense saltan al campo del Marbella. / CDE

En el resto, siempre ha estado a la espera del rival. Más pendiente de protegerse que de buscar cómo incomodar al oponente. Sin ir más lejos, buen ejemplo de ello fue el último partido. Con media hora por delante y un gol en contra que remontar, Cabello decidió prescindir de los servicios del único '9' puro que tiene en la plantilla. La realidad es que sería conveniente tener un recambio para Dioni. Pero si tras la desgracia de Isra Salazar, lesionado de larga duración en la rodilla, el club no fue capaz de encontrar en el mercado un recambio de garantías, resulta difícil de comprender el motivo por el cual, necesitando un gol, el malagueño abandona el terreno de juego.

Un modelo a evolucionar

Lo cierto es que sí se ven destellos que invitan al optimismo. Gran parte de ellos pasan por las botas de Fidel Chaves, la gran referencia del proyecto azulgrana tanto por fútbol como por implicación. Su conexión con Ibarrondo por el costado derecho está siendo el principal motor ofensivo del Deportivo. El problema es que las acciones positivas, tanto en fase ofensiva como defensiva, suelen llegar de decisiones exitosas individuales y no de un modelo que potencie las virtudes de cada futbolista.

De izquierda a derecha, Luis Augusto, Mario Rosas, Carolina Holguín, Alfonso Losa y Víctor Lafuente, durante el acto de presentación de la nueva propiedad. / CDE

La situación de Cabello está empezando a tomar un rumbo similar a la de José Luis Oltra. A la practicidad extrema inicial, pareja en ambos casos, le hace falta evolucionar y seguir dando pasos camino de ser un bloque competitivo... y algo más. La temporada pasada ese cambio terminó por no llegar y el equipo perdió la categoría. Y en esta, tanto desde el club como desde el banquillo, se sigue pidiendo tiempo para que el crecimiento futbolístico del equipo se asiente. El 5-4-1 con el que siempre, sin excepción, está compitiendo el conjunto de Cabello, se sigue achacando a motivos circunstanciales que, con el paso del tiempo, virarán hacia una idea más propositiva. El tiempo dirá si es capaz de acometer esa "revolución"... o si se toma un relevo en el banquillo que, en caso de perder nuevamente este sábado en Barcelona (frente al Europa, actual líder), podría tomar forma de manera definitiva.