Cabello pide tiempo... pero la propiedad del Eldense exige resultados: "No ascender sería un fracaso"

Cruce de opiniones. Dos formas distintas de ver el momento deportivo que atraviesa el Eldense, 12º clasificado en el grupo 2 de la Primera RFEF con nueve puntos de 21 posibles. Por un lado, la más moderada y paciente, representada por el entrenador del club, Javi Cabello. En la rueda de prensa previa al Europa-Eldense de este sábado (21 horas), en la que el club de Elda visitará al líder, el técnico ha pedido calma y tiempo. "Tenemos que mirar más allá de los números. La realidad es que el equipo está trabajando bien y hemos merecido ganar más", comentó.

Cabello se niega a hacer un drama de la situación que atraviesa su equipo. Acusa el mal momento —en el que se ha sumado solo un punto de los últimos nueve y se han encajado siete goles— a la falta de tiempo para seguir trabajando. Además, recuerda los problemas que ha tenido el equipo durante una pretemporada que inició con ocho futbolistas. "Hay que construir poco a poco y tener los pies en el suelo. La continuidad no depende de mí... pero si hablamos solo de resultados, los dos equipos más potentes del grupo (Real Murcia y Hércules) están por detrás de nosotros. Dentro de lo que hemos pasado, me sorprende que nadie proponga que también podríamos ir peor", planteó Cabello en sala de prensa.

En otra dirección

Diametralmente opuestas a las brindadas por el técnico azulgrana han sido las declaraciones emitidas por Juan Carlos Trujillo, miembro con peso dentro del nuevo Consejo de Administración deportivista. El empresario colombiano, en una entrevista concedida a Onda Cero, ha sido contundente a la hora de hablar sobre el objetivo de la entidad.

"No ascender este año será un fracaso. Hemos dejado escapar puntos importantes que ojalá no nos hagan falta al final de la temporada. En los partidos que llevamos, se debería de ver un resultado. Hay que encontrarlos pronto, o es que vamos a esperar... ¿a bajar de categoría? Aquí no hemos venido a estar en mitad de la tabla", declaró Trujillo de manera contundente, exigiendo un cambio de rumbo en la dinámica de resultados del equipo.

Al ser cuestionado sobre si lo que le hace falta al Deportivo es un relevo en el banquillo, el presidente de Llaneros dijo no tener la potestad para tomar la decisión... pero sí dejó clara su opinión: "Si por mí fuera... yo veo un equipo que tiene que estar en las primeras posiciones y no puede ser que tenga un punto de nueve. Esa es la realidad. Que se le de tiempo ya depende de Mario Rosas, director general, y Carolina Holguín, presidente. Se ha configurado una plantilla para ganar, no para esperar".

Trujillo también aseguró que, bajo su opinión, no subir esta temporada a Segunda División sería un "fracaso". "El camino es el de ganar, no el de coformarse. Es cierto que quiero que las decisiones las toman Mario (Rosas), Carolina (Holguín) y Víctor Lafuente... pero mi mayor virtud no es la paciencia. Vamos a ver hasta donde me llega la paciencia. Yo solo quiero que las cosas salgan bien", sentenció el propietario azulgrana, en un mensaje indirecto a los últimos resultados cosechados por el Deportivo.