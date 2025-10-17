Primera Federación | Jornada 8
El Eldense visita al líder entre dudas
El Deportivo calibra su mal momento en el campo del Europa mientras el técnico azulgrana, Javi Cabello, sigue pidiendo tiempo para encauzar el proyecto
El Eldense afronta este sábado (21 horas) en Barcelona frente al líder Europa una nueva y complicada salida después de sumar únicamente un punto de los últimos nueve disputados en el grupo 2 de Primera Federación.
Tras caer en Marbella (1-0) hace una semana y en mala dinámica, el equipo de Javi Cabello se enfrenta a su mala dinámica de resultados y a un sorprendente líder por su condición de recién ascendido y que hace de su feudo un auténtico fortín.
La expedición azulgrana ha partido este viernes rumbo a Barcelona para intentar asaltar el Nou Sardenya, la casa de un Europa que defiende el liderato ante un rival que apenas ha sumado dos puntos en cuatro salidas.
Para esta cita, el Eldense llega con las primeras urgencias y dudas de la temporada, especialmente, tras las dos últimas derrotas como visitante ante el Gimnàstic en Tarragona (3-0) y en Marbella (1-0) en la jornada anterior.
Con todo ello, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Dario Dumic, Floris Smand, Arnau Gaixas, Marcos Bustillo, Guille Macho, Vallejo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- La buena muerte de Nacho: un alicantino consigue la eutanasia que pidió en agosto
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
- La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"