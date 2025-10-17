El Eldense visita al líder entre dudas

El Eldense afronta este sábado (21 horas) en Barcelona frente al líder Europa una nueva y complicada salida después de sumar únicamente un punto de los últimos nueve disputados en el grupo 2 de Primera Federación.

Tras caer en Marbella (1-0) hace una semana y en mala dinámica, el equipo de Javi Cabello se enfrenta a su mala dinámica de resultados y a un sorprendente líder por su condición de recién ascendido y que hace de su feudo un auténtico fortín.

La expedición azulgrana ha partido este viernes rumbo a Barcelona para intentar asaltar el Nou Sardenya, la casa de un Europa que defiende el liderato ante un rival que apenas ha sumado dos puntos en cuatro salidas.

Para esta cita, el Eldense llega con las primeras urgencias y dudas de la temporada, especialmente, tras las dos últimas derrotas como visitante ante el Gimnàstic en Tarragona (3-0) y en Marbella (1-0) en la jornada anterior.

Con todo ello, el Eldense podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Dario Dumic, Floris Smand, Arnau Gaixas, Marcos Bustillo, Guille Macho, Vallejo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.