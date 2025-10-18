El Eldense empata en el campo del líder

Nueva salida, segunda consecutiva para el Eldense, al feudo de un recién ascendido, aunque líder antes de empezar la jornada: el Europa de Barcelona. Un reto a superar en un terreno de juego sintético para los azulgranas, tras haber sumado un punto de los nueve últimos en juego.

El Europa empezó con ideas claras, apretando arriba la salida de juego del Eldense para que los alicantinos no estuvieran cómodos, algo que entre intercambios de posesión llevó el encuentro al primer cuarto de hora sin ocasiones de gol. Los locales tuvieron su primer intento de un cuero en banda que atajó sin excesivos problemas Ramón Vila tras un remate de cabeza de Álex Cano.

El Eldense, en un barullo en área local, tuvo un remate de cabeza testimonial, si bien el Europa volvió a cuajar una pared que Jordi Cano mandaba por bajo ajustada la poste. Aunque los visitantes entraron en la brega con juego dinámico y de alternancias, el encuentro en su primera mitad dejaba el empate inicial. Al conjunto de Javi Cabello solo le faltaba conectar el último pase para crear peligro.

Goles y VAR

Tras el descanso, el Europa volvió a morder arriba y de nuevo ahogó la salida de juego de un Eldense que poco a poco tuvo paciencia para quitarse ese peso de encima. Los de Cabello volvieron a disponer del esférico y acabaron por encontrar un faro entre la niebla. El balón transitó por el área local con varios rechaces sin sentido, hasta que este le quedó a Fidel, que anotaba por bajo.

Con el 0-1, Nacho Quintana gozó de un par de remates para marcar el segundo. El primero se le fue alto y el segundo fue tapado por la salida de Juan Flere. En el mejor momento del Eldense, Hamza tuvo otra ocasión de gol, si bien el Europa, precipitado, no daba su brazo a torcer.

En los compases finales del duelo, una revisión de videoarbitraje culminó con la roja al portero azulgrana Ramon Vila y penalti a favor de los locales, que consumó Jordi Cano para el empate. El Eldense intentó salvar la situación incluso reclamando un penalti pero el empate resultó ya inamovible.