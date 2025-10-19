Cabello deja de ser entrenador del Eldense y Claudio Barragán le sustituye... por ahora

Javi Cabello deja de ser oficialmente entrenador del Eldense. La nueva directiva le ha destituido tras el empate en el campo del líder del sábado (1-1) y después de enlazar la cuarta semana sin ganar, aunque a solo tres puntos de la zona de promoción de ascenso.

Claudio Barragán, exjugador de Deportivo de La Coruña, Elche o Levante, y actual preparador del filial, le sustituirá "de forma provisional", según ha anunciado este domingo el conjunto azulgrana. El cese del valenciano se produce pese a las tablas en Barcelona en el siempre complicado Nou Sardenya. La mala dinámica y la dificultad para obtener triunfos en el último mes han precipitado la salida de Cabello, que no gozaba de la confianza de los nuevos inquilinos del Nuevo Pepico Amat, que ahora le tendrán que buscar un recambio con el que poder aspirar al ascenso, el objetivo tras la pérdida de categoría en junio pasado.

En el último mes de competición, el Eldense ha sumado solo dos puntos de doce posibles, tras igualar con Europa y Juventud Torremolinos y caer contra el Marbella y el Gimnàstic de Tarragona. La entidad que ahora preside la colombiana Carolina Holguín señaló en su comunicado que la salida del preparador valenciano se enmarca "en un proceso natural" dentro de su proyecto deportivo y "con el firme propósito" de avanzar en los "grandes objetivos" que se propone el club.

"Desde la entidad queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Javi por su compromiso, profesionalismo y entrega desde el primer día que asumió el banquillo. Su trabajo ha dejado una huella imborrable en el vestuario, en el club y en toda la familia azulgrana", afirmó la entidad.

Barragán asumirá la dirección del primer equipo, en principio de manera interina, y dirigirá su primera sesión de entrenamiento el martes, 21 de octubre, en el campo Anexo. Cabello, después de enterarse de su destitución y acordar las condiciones de su marcha, acudió acompañado por su familia al encuentro en el Martínez Valero entre el Elche y el Athletic Club dado que le une un vínculo especial con el cuadro bilbaíno y un pasado laboral con la entidad franjiverde, de la que llegó a ser secretario técnico en 2015.

El CD Eldense, después de las ocho primeras citas, es décimo con 8 puntos. Está a siete del liderato y a tres de alcanzar la zona de promoción.