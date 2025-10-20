La oportunidad de Claudio Barragán en el Eldense... entre dudas

Tras la inesperada (por las formas) pero inevitable (tras las palabras de Juan Carlos Trujillo) destitución de Javi Cabello como entrenador del Eldense, la directiva azulgrana ya rastrea el mercado de entrenadores en el paro... sin prisa. La comisión deportiva no quiere fallar en su elección y, desde la comunicación del cambio en el banquillo, trasladan un mensaje de tranquilidad. Son conscientes de que otro error a la hora de seleccionar al nuevo cuerpo técnico complicaría (y mucho) las opciones reales de luchar por volver a Segunda División. Y la decisión, salvo cambio de guion de última hora, no se tomará antes de que Claudio Barragán complete su primera semana a cargo del equipo.

El valenciano arrancará su andadura este martes por la tarde en el campo anexo al Pepico Amat, después de que la plantilla haya disfrutado de dos días y medio de descanso tras empatar a uno frente al Europa. Barragán se hará cargo del vestuario azulgrana y, según ha podido saber este periódico, la principal idea que tiene el club es que lo haga hasta, al menos, el Eldense-Murcia de este domingo (12 horas), en el estadio Nuevo Pepico Amat. Siempre y cuando no se acelere la llegada de un nuevo técnico, Barragán completará cinco entrenamientos antes del choque, espacio en el que deberá convencer a todos, tanto directiva como plantilla, de sus capacidades para encabezar un proyecto que permita al Deportivo reingresar en el fútbol profesional.

De izquierda a derecha, Luis Augusto, Mario Rosas, Carolina Holguín, Alfonso Losa y Víctor Lafuente, durante el acto de presentación de la nueva propiedad. / CDE

Desde el club se tiene fe en el efecto agitador que pueda traer Barragán. No ocultan la búsqueda de un entrenador que reemplace a Javi Cabello. Pero tampoco que solamente los resultados y las sensaciones que desprenda el equipo marcarán el futuro del exentrenador de Elche, Hércules, Cádiz o Recreativo de Huelva, entre otros. Pese a que la estructura del Deportivo es completamente distinta a la de hace seis meses —en todas las áreas de la entidad—, los nuevos propietarios son conscientes del impacto que tuvo Barragán en el filial el curso pasado. Valoran muy positivamente su estancia en el club, además de su energía y su capacidad para transmitir y llegar al vestuario.

Al no ser un entrenador llegado de fuera, no tendrá rueda de prensa de presentación. Pero la comunicación del club sí que planea su comparecencia ante los medios el próximo viernes, en la previa del partido frente al Real Murcia.

El reactivador Barragán

El efecto de Claudio Barragán el curso pasado fue de impacto inmediato. Llegó al segundo equipo azulgrana a comienzos de marzo con el equipo colista, a nueve puntos de la permanencia con 24 por disputarse... y terminó salvando la categoría con una jornada de ventaja. Siete victorias en ocho partidos y el respaldo de un vestuario que le tiene un cariño enorme.

Álex Iniesta, con el brazalete de capitán, salta a un partido del Eldense B. / CDE

"Llegó a un vestuario que estaba muy mal, que tenía muchas cosas detrás, y sacó la mejor versión de cada uno. Se nota el bagaje que tiene en el mundo del fútbol en el vestuario. Además, es muy buena gente y buena persona. Dejó claro lo que quería de cada uno desde el primer momento y lo gestionó de una forma increíble. Es cercano y habla las cosas a la cara, tal cual y como son", afirma a este periódico Álex Iniesta, capitán del Eldense B el curso pasado y ahora futbolista del Acero, en Tercera RFEF.

Las dudas de Claudio

Barragán, agradecido con el Eldense, aceptó la propuesta de hacerse cargo del primer equipo. Pero a sus 61 años y tras 45 campañas relacionado con el mundo del fútbol, también tiene dudas sobre si renunciar a la "comodidad" del filial en lugar de la exposición del primer equipo (al menos en el largo plazo). La idea es que se haga cargo del equipo este fin de semana y, a partir de entonces, vayan valorando tanto la situación del equipo como la suya personal. Desde este mismo lunes, trabaja en analizar al Murcia junto al que será su improvisado cuerpo técnico los próximos días.

Valorando alternativas... pero sin prisa

Si algo tienen claro desde la planta noble del Nuevo Pepico Amat (y desde la del estadio Bello Horizonte, hogar de Llaneros FC) es que no se van a precipitar en buscar un entrenador. Sí que se están analizando distintas opciones e irán programando reuniones con distintos técnicos... pero no se espera una decisión inmediata ni mucho menos. La necesidad de acertar y la seguridad (a falta de verle entrenar) que aporta la figura de Claudio, permiten a la nueva propiedad darse un tiempo para encontrar al candidato idóneo. Hasta entonces, Barragán dirigirá al equipo.