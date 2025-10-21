Carolina Holguín, presidente del Eldense: "Subir a Segunda es solo un objetivo más dentro de una lista que se irán sucediendo"

Es la primera presidente en la historia del CD Eldense. En una nueva etapa para el equipo de Elda tras el "adiós" de Pascual Pérez, Carolina Holguín es la principal encargada de reactivar a una afición que, con un descenso y un regular inicio en Primera Federación a la mochila, empieza a demandar motivos para seguir creyendo en el proyecto. Los argumentos esgrimidos por la dirigente colombiana a INFORMACIÓN podrán ser criticados como demasiado ambiciosos... pero no por ser claros, contundentes y estimulantes.

Pregunta: Oficialmente lleva dos semanas ejerciendo como presidente del CD Eldense. ¿Cómo es su día a día?

Respuesta: Es un día más de una trabajadora en cualquier institucón. Lo que me caracteriza a mí pero también a las nuevas personas que han llegado, es que somos uno más. Nos gusta estar involucrados en cada actividad y tomar decisiones. No solamente en lo deportivo, también en departamentos como el marketing o financiero. Es mi reto. Lograr tener a todas las áreas coordinadas y compaginadas.

P: Según lo que comenta, se trata de una propiedad bastante intervencionista. ¿Cómo se mantiene ese nivel de involucración cuando toca hacerlo a distancia?

R: Yo actualmente estoy ubicada en Madrid, pero vengo (a Elda) dos o tres veces por semana. El AVE nos conecta muy bien, es una suerte. También viajo siempre con el equipo. Es la línea que hemos trazado. Llevamos tiempo trabajando juntos, pero hace apenas dos semanas se terminó de formalizar todo el acuerdo. Antes solo venía una vez por semana, ahora debo estar mucho más presente. Pero eso no quiere decir que los días que no esté aquí no quede pendiente de todas las actividades. Siempre estoy atenta a cada una de las cosas que lo requiera.

Carolina Holguín responde a una de las preguntas durante la entrevista. / Sergio Navarro

P: En la presentación, sorprendieron sus declaraciones hablando sobre la cantera. Llegó a mencionar que el objetivo es que dentro unos años "el primer equipo esté integrado por un gran número de jugadores de la base". Con una estructura formativa como la actual será complicado, ¿no?

R: Digamos que sí y no. Nosotros llegamos con un objetivo principal: reforzar el primer equipo y lograr el ascenso de la forma más rápida posible. Mientras, trabajamos en todas las áreas, principalmente en las que han permitido que nuestros otros proyectos (Llaneros FC en Colombia y Bellinzona FC en Suiza) sean exitosos. Cuando nos referimos a la cantera, lo hacemos siempre con la idea de construir una base humana que en el futuro nos permita extraer jugadores y jugadoras para nuestros primeros equipos. Pero no exclusivamente buscamos eso. Nosotros consideramos que debemos trabajar en grande. Lo primero que debemos hacer es que todos los niños de nuestra zona vengan a jugar aquí. Con nosotros. Queremos dejar claro que nuestro fútbol base está abierto para todos los niños, ya tengan más o menos habilidades.

P: Recientemente, han llegado al Eldense B tres jugadores jóvenes desde Llaneros como son Óscar Vega, Dubán Ayala y Brandon Chury. En un futuro, ¿puede que futbolistas jóvenes de Elda tomen el camino inverso y se marchan a Colombia y Suiza?

R: Por supuesto. Es parte de nuestra idea, que se puedan ir moviendo jugadores entre los clubes que nosotros gestionamos. No solo queremos que vengan aquí (a Elda) futbolistas de fuera, también sucederá al revés. Es lo que queremos con los futbolistas que tengan potencial para llegar a ser profesionales. Estamos todavía viendo cómo estructurarlo, pero es otro de nuestros objetivos.

P: Hablando de objetivos, ustedes han dejado siempre claro que ascender a Segunda es el gran objetivo de la temporada...

R: No es el gran objetivo... es el primero. Y quiero ser muy clara con eso. Tenemos que trazar objetivos e ir evolucionando en cada uno de ellos. No es nuestro único objetivo, es el primero dentro de una escala de muchos que se irán sucediendo. Para completar lo que queremos, debemos ascender a Segunda. Cuando lo logremos, nos tenemos que asentar en la categoría y crecer en infraestructura. Pero si lo logramos, debemos ser ambiciosos y buscar ascender a Primera. Y así sucesivamente. Tenemos unos objetivos trazados en el que lo primero es llegar a Segunda... pero a partir de entonces el límite es el cielo. Hay que pensar en grande y seguir construyendo, pero siempre paso a paso.

P: También hablan mucho de la importancia de hacer crecer la masa social del club. ¿No es suficiente con el impulso que se ha vivido en los últimos años? Son más de 3.000 abonados...

R: Nosotros lo que queremos es ver el estadio Nuevo Pepico Amat siempre lleno. Siempre. Digamos que, dentro de nuestra experiencia, pretendemos ser cercano con el aficionado y que ellos también nos sientan cercanos. Que perciban este como su club. Las personas han hecho un esfuerzo por comprar el abono cuando el proyecto no estaba claro. Es un premio para ellos y sus personas cercanas. Hemos decidido lanzar esta oferta 3x1 porque el del Murcia es uno de los partidos más importantes del año. Con todos los cambios que se están viviendo esta semana, es importante llenar esto y que sea una olla a presión. Todos debemos de aportar nuestro grano de arena. Queremos que se termine que mucha gente tenga al Deportivo como segundo equipo. Debemos cambiar ese chip y que el primer equipo de la gente sea el Deportivo. Los más pequeños deben crecer con la camiseta del equipo puesta.

Carolina Holguín, durante la entrevista con la portada de INFORMACION del especial del ascenso a Segunda. / Sergio Navarro

P: ¿Se plantea la propiedad seguir ampliando el aforo con supletorias si se consigue el objetivo de llenar siempre el estadio?

R: Vayamos paso a paso. Que sean rápidos y firmes, pero paso a paso. Lo primero es conseguir resultados deportivos. Cuando lo hagamos, iremos creciendo de la mano con los resultados. Entonces, tocará crecer con una ciudad deportiva, con nuestro estadio y nuestra afición. Iremos creciendo, pero siempre con el empuje de los resultados deportivos. Tiene que ser la base a consolidar para poder hacer crecer el resto de cosas. Si nuestro objetivo es estar en lo más alto, cuando lleguemos, tendremos infraestructuras que nos permitirán competir al máximo nivel. Lo primero, consolidar un proyecto deportivo sólido en Segunda División.

P: ¿Por qué Claudio Barragán tras la destitución de Javi Cabello?

R: Es una apuesta que he querido hacer personalmente. Considero que cuando uno tiene que hacer cambios lo primero que debe hacer es mirar en su propia casa lo que tiene. Claudio ha venido haciendo un trabajo sensacional en el segundo equipo desde el año pasado. Creemos que es la mejor decisión que podemos tomar en este momento. Está preparado para tomar las riendas del primer equipo. Por supuesto que vamos a ver el funcionamiento de su dinámica... pero somos responsables y tenemos otras vías (otros entrenadores) que estamos estudiando. Ya tomaremos la decisión definitiva.

P: ¿Le ve entrenando tomando las riendas del equipo hasta final de temporada?

R: Se tiene que ver. Lo que suceda, no tendrá que ver necesariamente con los resultados. Más bien con lo que veamos. Con lo las sensaciones y lo que transmita. Esto es fútbol y se puede ganar, perder o empatar. Nosotros exigimos otras cosas que tienen que ver más con las formas que con el resultado.

P: Sobre Juan Carlos Trujillo, su marido y uno de los principales accionistas del Grupo TH (que ha adquirido el Eldense). ¿Cuál es su rol concreto en el proyecto?

R: No está dentro del Consejo de Administración. Va a ejercer como una asesoría externa, llamémoslo así. Siempre hacemos todos nuestros proyectos juntos. Juan y yo trabajamos todas las cosas de la mano. Él está un poco más implicada en la parte deportiva y yo estoy más con la parte administrativa. Cuando decidimos expandirnos a Europa, tomamos la decisión de que él iba a tomar las riendas de uno de los clubes y yo del otro. Así lo estamos haciendo. Pese a ello, por supuesto que yo apoyo al club de suiza (el Bellinzona) y él me apoya aquí (en el Eldense).

P: ¿Se ha decidido ya si Pascual Pérez seguirá vinculado a la entidad tras el cambio de propiedad?

R: Con Pascual la relación es excelente. Lo que ha hecho con el club es invalorable. Nos deja unas estructuras y unas bases muy sólidas para nosotros poder seguir creciendo sobre lo que ha construido. Por ahora, no hemos modificado nuestro Consejo de Administración. Por lo pronto, no hemos hecho grandes cambios. A medida que vaya avanzando el proyecto, veremos la necesidad de hacer o no cambios. Pascual ha estado de la mano con nosotros en todo este proceso de transición y siempre nos ha manifestado que quiere seguir. Nosotros lo vemos de buena manera.

P: Esta temporada, el Ayuntamiento ha aportado cerca de un millón de euros con el patrocinio de 'Elda te deja huella'. ¿Se han reunido con ellos para afrontar la renovación del acuerdo y otros temas institucionales relacionados con el club?

R: Está pendiente. No por falta de voluntad por ninguno de los dos. Simplemente se oficializó todo hace dos semanas y, desde entonces, entre festivos, viajes y el cambio de césped que nos hemos ido fuera (a Bonalba a entrenar) no hemos encontrado momento. Espero que esta semana podamos sentarnos directamente con las personas del Ayuntamiento. Sí que hemos hablado con ellos, pero todo en una comunicación informal. Esta semana debemos entablar esa comunicación formal para que, juntos, podamos seguir construyendo eso que todos queremos.