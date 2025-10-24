Claudio Barragán, antes de su debut con el Eldense: "En principio esto es algo temporal, pero ojalá pueda seguir mucho tiempo"

Nueva era, a falta de saber por cuanto tiempo, en el Eldense. El "reactivador" Claudio Barragán se sentará este domingo (12 horas) en el banquillo del Nuevo Pepico Amat, en el choque frente al Real Murcia. Y el técnico valenciano, que cuenta con un extenso recorrido en el mundo del balompié, se ve capacitado para darle la vuelta a la deficiente racha que atraviesa el Deportivo (únicamente dos puntos de los últimos 12 posibles). "Puede ser algo pasajero o que no lo sea... pero ahora mismo estoy aquí con una ilusión tremenda. Tengo una responsabilidad muy grande, pero estoy convencidísimo de que lo podemos hacer. Estoy tranquilo y convencido", dijo Claudio en su primera comparecencia pública como primer entrenador del equipo.

El "interino" azulgrana acudió a su permanencia con el filial, el curso pasado, para defender su candidatura al frente del banquillo: "Soy consciente de que en principio es algo temporal... pero ojalá siga aquí mucho tiempo. Eso sería una gran señal para todos. Para el club, para la afición, para la dirección deportiva... y para un servidor. Sería lo ideal y por eso voy a luchar. La temporada pasada me decían que era imposible lograr la permanencia con los chavales. Y luego mira lo que hicimos. Este equipo tiene cosas buenísimas, mucha calidad", argumentó Claudio con convicción.

"Yo soy entrenador. Llevaba sin estar con profesionales desde el covid-19 más o menos... pero hay cosas que no se olvidan. Hay un nivel espectacular, los que me ayudan son unos fenómenos", añadió sobre las diferencias entre ser entrenador en el pasado y en la actualidad. Claudio también sintetizó en pocas palabras el equipo que desea construir: "Debemos de ser valientes, no tener miedos, ir para arriba y conceder poco".

Claudio Barragán, durante un ejercicio con el '9' azulgrana, Dioni. / CDE

"Me he encontrado un equipo que está por la labor de darle alegrías a la afición. Creo que muestra de ello fue lo del otro día frente al Europa. Estuvieron a un gran nivel. Yo les veo francamente bien. Alguno dirá: "Este está medio chalao..." pero la realidad es que son detalles lo que te marcan estar ahí arriba o más abajo. El grupo está tremendamente comprometido", valoró el momento que atraviesa el vestuario.

El colista Murcia

El nuevo técnico del Deportivo, a falta de saber por cuanto tiempo, pide no infravalorar el potencial del Real Murcia pese a su condición de colista. "El Murcia es un equipazo. Un equipo confeccionado para subir sin siquiera pasar por el play-off. La gente mira la clasificación y piensa que está en horas bajas. Es un histórico y tienen mucha presión por subir", desarrolló.

"Tuve una primera toma de contacto con ellos. Me dijeron que estuviera preparado por si se daba esta situación. A mí me sorprendió, porque además Javi Cabello me caía cojonudo, pero en todo momento dije que estaba preparado para asumir el cargo", comentó Claudio sobre cómo se fraguó su salto al primer equipo azulgrana. Para finalizar, el entrenador deportivista fue contundente a la hora de hablar sobre las bajas. "No voy a nombrar ninguna. A mí no me gusta, no voy a dar ninguna", explicó pese a también reconocer que "sí que tenemos alguna baja".