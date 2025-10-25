CD Eldense
El Eldense apela al cambio de entrenador para reaccionar ante el Murcia
El conjunto azulgrana afronta un exigente compromiso este domingo a las 12:00 con la urgencia de sumar tres puntos
EFE
El Eldense afronta este domingo a las 12 horas un importante duelo en el Nuevo Pepico Amat ante el Real Murcia. La semana, para el conjunto de Elda, ha estado marcada por la llegada de Claudio Barragán al banquillo azulgrana tras la destitución de Javi Cabello. Después de cuatro jornadas sin ganar, racha que precipitó un cambio de entrenador en el Eldense, las urgencias por sumar tres puntos se han multiplicado en un equipo con aspiraciones de ascenso, por lo que el choque con el Murcia adquiere mayor importancia.
Más aún, cuando el equipo murciano, con otra plantilla hecha para subir de categoría, está en plena crisis de resultados y es el actual colista del grupo 2 de Primera Federación. Pese a ello, Claudio Barragán, nuevo entrenador del Eldense, considera al Murcia "un equipazo", aunque confía en su equipo "porque me he encontrado con un grupo muy comprometido, con mucha calidad y ganas de crecer".
Para esta cita, Barragán tiene las bajas del portero Ramón Vila por sanción, por lo que podría alinear a Pablo Valencia, Álex Serra, Dario Dumic, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Manu Molina, Marcos Bustillo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús