El Eldense apela al cambio de entrenador para reaccionar ante el Murcia

El Eldense afronta este domingo a las 12 horas un importante duelo en el Nuevo Pepico Amat ante el Real Murcia. La semana, para el conjunto de Elda, ha estado marcada por la llegada de Claudio Barragán al banquillo azulgrana tras la destitución de Javi Cabello. Después de cuatro jornadas sin ganar, racha que precipitó un cambio de entrenador en el Eldense, las urgencias por sumar tres puntos se han multiplicado en un equipo con aspiraciones de ascenso, por lo que el choque con el Murcia adquiere mayor importancia.

Más aún, cuando el equipo murciano, con otra plantilla hecha para subir de categoría, está en plena crisis de resultados y es el actual colista del grupo 2 de Primera Federación. Pese a ello, Claudio Barragán, nuevo entrenador del Eldense, considera al Murcia "un equipazo", aunque confía en su equipo "porque me he encontrado con un grupo muy comprometido, con mucha calidad y ganas de crecer".

Para esta cita, Barragán tiene las bajas del portero Ramón Vila por sanción, por lo que podría alinear a Pablo Valencia, Álex Serra, Dario Dumic, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Manu Molina, Marcos Bustillo, Fidel Chaves, Nacho Quintana y Dioni Villalba.