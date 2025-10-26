El Eldense empata con el Murcia y mira al descenso

El Eldense desaprovechó una ocasión inmejorable de hacer hincar la rodilla a un Real Murcia que evidenció el porqué de su delicada situación en la clasificación en su visita al Nuevo Pepico Amat. Debut en el banquillo de Claudio Barragán en un Eldense que tras empatar ante el Europa se medía en casa recibiendo a otro favorito herido, un Real Murcia que llegaba a Elda con las aguas excesivamente turbias tras el batacazo y críticas del respetable la última jornada liguera. Entre dos rivales en horas bajas los puntos eran de suma vitalidad para ver quien mejoraba sus sensaciones y el Eldense se puso manos a la obra en un inicio donde monopolizó y hurto esférico al Real Murcia, con ello procediendo a buscar las costuras rotas granotas a base de filtrar balones entre líneas.

Encontró así un par de pases que pudieron adelantar a los locales, primero pasado el cuarto de hora en pies Dioni que atajaba Gazzaniga y a la media hora cuando Bustillo hacía sacar el pie al meta visitante para volver a abortar la ocasión local. El equipo se Joseba Etxeberria evidenció claramente la situación en la tabla y apenas encontró sobre área de Pablo Valencia, más allá de un par de internadas en carrera de Pedro Benito tras dar caza a la zaga local sin éxito. El tramo final trajo una revisión de FVS por parte murciana, segunda solicitada por estos sin éxito para llegar al descanso con el empate inicial.

Smand avanza con el balón durante el partido contra el Real Murcia con la lluvia jarreando en Elda. / CDE

En la reanudación el Real Murcia dio atisbo de dar un paso adelante y afrontó mejor la salida de vestuarios pese a lo cual apenas puso en jaque área de Pablo Valencia. Volvería el Eldense a hacerse con el mando del juego y con ello abriría el marcador de una progresión en banda derecha que acabaría pululando en la frontal del área donde aparecía David Ruiz que conectaba un latigazo suficiente para batir a Gazzaniga.

Daba el Eldense y ponía en jaque a un Real Murcia que lejos de descomponerse se repuso rápido, a los tres minutos cuando Ekain que cazó un rechace en área, vio entrar con más pena que gloria el esférico en portería de Pablo Valencia. Con el empate este resultaba insuficiente para unos y otros, exiguo botín que el Eldense quiso incrementar y del que hizo más méritos para ello, transitando bien balón sobre parcela defensiva del Real Murcia, con varios balones al área donde Gazzaniga se hizo fuerte.

En los minutos finales Sergio Moyita para el Real Murcia cruzaba fuera su golpeo y Fidel para los locales volvía a poner en jaque a Gazzaniga, bajando la persiana el encuentro repartiendo puntos que dejan sabor amargo a ambos equipos, lejos de sus objetivos particulares previstos.

Ficha técnica:

► CD Eldense: Pablo Valencia, Alex Serra, David Ruiz, Ibarrondo, Bustillo, Smand, Fidel, (Rober Pier, 93'), Guille Macho, Manu Molina, Nacho Quintana (Hamza Bellari, 69') y Dioni (Núñez, 81').

► Real Murcia: Gazzaniga, Jorge Mier, Cristo, Carmona, Alberto González, Moyita, Pedro Benito, Héctor (Juan Carlos Real, 64'), Sekou (Vila, 64'), Kayode (Ekain, 55') y Flakus (Schalk, 76').

► Goles: (1-0) David Ruiz, 60', (1-1) Ekain, 63'

► Árbitro: Luis Enrique Morona (comité madrileño). Tarjetas amarillas para los locales Dioni y David Ruiz, y a los visitantes Pedro Benito y Jorge Mier.

► Incidencias: Nuevo Pepico Amat (Elda). 4.001 espectadores.