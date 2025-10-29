Mario Rosas, director general del Eldense: "Claudio refleja carácter, es una persona que dice las cosas a la cara"

Formado en 'La Masía', donde era una de las grandes promesas en 'Can Barça'; y con pasado futbolístico en la provincia también en el Hércules, Mario Rosas regresa a Elda, ahora como mandatario, para tratar de devolver a un club "al que tiene mucho cariño" a Segunda División. Su compromiso con la entidad es total. Hace prácticamente a diario cuatro horas de coche, desde Castellón, para seguir el día a día del nuevo proyecto del Deportivo, en el que ejerce como director general y es una de las personas de mayor confianza de la nueva propiedad.

Pregunta: Una semana ya desde la destitución de Cabello. ¿Cómo la ha encajado el vestuario?

Respuesta: Una destitución nunca es agradable para nadie. Más allá de lo deportivo, está la persona. Creo que Javi (Cabello), además de un gran entrenador, también es una gran persona. Todo este tipo de decisiones no gustan a nadie, tampoco al vestuario. Cuando hay un cambio de entrenador, algo cambia en la plantilla, eso sí. Los que no juegan se ven con posibilidades y el que está jugando sabe que tiene que apretar. Todos parten de cero.

P: ¿Por qué se le destituye?

R: Había cosas que no nos gustaban, sobre todo en cuanto a imagen del equipo, más allá del resultado. Aunque es verdad que de los últimos 12 puntos llevábamos solamente dos, algo que también hemos valorado a la hora de tomar la decisión. Es verdad que puede parecer precipitado porque llevamos solo 8 jornadas, sobre todo comparando con situaciones como la del Hércules o el Murcia. Pero en nuestra decisión pesa más lo futbolístico que los resultados.

P: Y se le da la oportunidad a Claudio Barragán...

R: Al margen de porque era el paso más sencillo, porque el papel que ha desempeñado en el filial es increíble. Cogió a un equipo que prácticamente estaba en descenso y lo salvó (con 7 victorias en 8 partidos). Su bagaje es muy positivo y pensamos en él. Claudio no es un desconocido de esto. Ha entrenado en Segunda y en la extinta Segunda División B. También tiene pasado como jugador, ha sido importante en España. No es una persona que la pongamos ahí sin ningún currículum. Creemos que es una oportunidad merecida. Los resultados y el trabajo nos llevarán a tomar una decisión definitiva.

P: ¿Puede ser el reactivador de este vestuario?

R: Yo conozco perfectamente a Claudio y creo que refleja carácter. Es una persona que te dice las cosas a la cara y claras. No es para nada descabellada su opción en el banquillo. Es una muy buena opción, pero los resultados marcarán los siguientes pasos.

P: ¿Existen opciones reales de que siga?

R: ¿Y por qué no? Si se sacan los resultados y el trabajo que hace Claudio va en la línea de ser un equipo que proponga desde lo ofensivo... Somos un equipo recién descendido que futbolísticamente debe de dar más, sobre todo en cuanto a imagen. Hemos perdido puntos donde no los deberíamos de haber perdido. Tanto para bien como para mal. Con Cabello no fuimos superiores a casi nadie. Podríamos haber esperado a la jornada 15, pero creo que hemos tomado una decisión valiente. La idea es ser otra cosa como equipo.

Mario Rosas, durante la entrevista, en una de las salas del palco del Nuevo Pepico Amat. / Sergio Navarro

P: Pese a la confianza en Claudio, ¿están mirando el mercado de los entrenadores libres?

R: Sí, eso es una obligación que la parte deportiva debe de realizar. Toca valorar diferentes perfiles y ver la que será la mejor. Yo a la masa social de Elda le tengo mucho cariño. El compromiso que hay en la ciudad con el equipo nos obligan a ser muy responsables. Si vamos a la imagen que se ha ido dando en los partidos, cuando incluso se pitó al equipo, te dice algo importante. La afición no se sentía identificada con el equipo y lo que se estaba ofreciendo. El perfil que buscamos es un entrenador más propositivo y ofensivo, con el que se identifique la afición.

P: ¿Cómo valora la plantilla actual del equipo?

R: Creo que se ha hecho una muy buena plantilla, pero es cierto que, si vamos a lo concreto, quizá nos ha faltado otro '9'. Creíamos que lo podríamos suplir con unos perfiles algo diferentes que ya tenemos, pero no llegan a ser ese delantero. Tenemos claro que es una de las cosas que nos falta. Ya se está trabajando en ello, principalmente en uno de características diferentes a Dioni.

P: ¿No incluye a Nacho Quintana en la parcela de los delanteros?

R: Es una de las opciones que pensábamos que nos podría dar eso. Yo soy de los que piensa que puede jugar perfectamente en esa posición, pero con otra propuesta. Hemos sido un equipo pasivo y de esperar. Con esa propuesta, a Quintana le cuesta más adaptarse. Con otra propuesta dará más resultados.

P: ¿En qué posición dentro del grupo 2 de la Primera Federación situaría la plantilla del Deportivo?

R: Si me preguntas por presupuesto, andará entre los cinco mejores. Si me preguntas por jugadores y calidad, te diría que estamos más cerca del tercero que del quinto. Junto a Hércules, Murcia, Ibiza y Gimnàstic de Tarragona. Creo que se ha hecho una gran plantilla en la que solamente nos ha faltado traer una alternativa a Dioni. Todavía no se ha sacado todo el rendimiento de esta plantilla. Los resultados así lo han ido acreditando... pero el juego, en gran parte, también.

P: Tras su incorporación al organigrama del club, queda un poco en el aire quien tiene la última palabra en la toma de decisiones deportivas.

R: La propiedad confía en la gente que hay en cada uno de los departamentos. La opinión de cada uno de los departamentos es vital... pero al final es cierto que es una propiedad con un bagaje. Tienen equipos también en Suiza (AC Bellinzona) y en Colombia (Llaneros FC) donde el recorrido está siendo más que positivo. No son personas que vienen de la nada ni tomen decisiones a la ligera. Confían mucho en los trabajadores, pero al final es cierto que la decisión final siempre la va a tener la propiedad.

P: ¿Usted tiene algo de influencia y responsabilidad en Llaneros y Bellinzona o está únicamente centrado en el Eldense?

R: Está todo muy reciente, muy nuevo. Se está coordinando todo para que tenga un funcionamiento único, que desde un mismo departamento técnico se coordinen los tres equipos. Pero no es fácil. Son muchos jugadores y cada club tiene unas demandas distintas. Estos primeros meses están siendo bastante complicados. Llaneros ya tiene un bagaje, está clasificado entre los ocho primeros de Colombia y va a luchar por ser campeón. En el Deportivo nos hemos encontrado un funcionamiento muy correcto y profesional. Al que quizá debemos de dotar de infraestructuras todavía es a Bellinzona.

Mario Rosas gesticula mientras responde a una pregunta. / Sergio Navarro

P: Al filial del Eldense ya han llegado tres jugadores desde Llaneros como son Óscar Vega, Dubán Ayala y Brandon Chury. ¿Es el Deportivo el club principal de esta propiedad para poner en el escaparate a futbolistas?

R: Hay que medir bien los tiempos y las edades. Como te he dicho, Llaneros es un club que compite en Primera División con opción de luchar por el título. No podemos quitarle todos sus activos para traerlos a Elda. Evidentemente, uno de los motivos por el que se adquieren dos clubs es Europa es porque no es lo mismo vender desde Europa que vender desde España. Todo tiene sus tiempos, pero no podemos dejar atrás ningún club. Por ejemplo, Chury es un jugador por el que ya hemos recibido ofertas cuando estaba en Colombia. Pero no es lo mismo vender aquí que allí. Y ya ni te cuento en Primera y Segunda División, donde las cantidades son muy diferentes. Los jugadores de allí quieren venir a Europa, revalorizarse y venderse por un montante económico muy superior.