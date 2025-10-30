El Eldense gana en Jaén y se apunta a otra ronda de la Copa (1-3)

El Eldense seguirá vivo en la Copa del Rey tras superar al Real Jaén (1-3), de Segunda RFEF, en la primera eliminatoria de la competición del KO. Con un once que presentó varias novedades, como los primeros minutos del atacante Boston Billups y del pivote Carlos Jiménez, el técnico "interino" Claudio Barragán amarró una nueva ronda de la Copa, que se disputará el 2, 3 o 4 de diciembre.

El rival, a falta de conocer los 64 integrantes del bombo, suma muchas papeletas de ser un equipo de Segunda División, lo que haría que el choque se celebre en el Nuevo Pepico Amat.

El Deportivo hizo valer los goles del debutante Billups, a pase de Hamza; de Marcos Bustillo y del propio Bellari, todos anotados en la primera parte, para sentenciar la eliminatoria en el estadio de La Victoria de Jaén.

Tras sumar unas nueve horas de autobús entre el viaje de ida y de vuelta ayer miércoles, el equipo azulgrana volverá al trabajo este jueves, para preparar el duelo de la Primera RFEF frente al Algeciras, el próximo sábado 1 de noviembre a las 16:15 horas, en el estadio Nuevo Pepico Amat.