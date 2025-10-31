El Eldense busca volver a ganar tras de 41 días de sequía en liga

El Nuevo Pepico Amat vivirá esta tarde un partido entre dos rivales igualados por la clasificación. Eldense y Algeciras empatan a 11 puntos y suman el mismo golaveraje. Por ello al equipo dirigido por Claudio Barragán ya no le vale otro final en tablas: necesita ganar, y así lo piensa el entrenador.

«Es un buen momento para volver a ganar», declaró ayer en rueda de prensa el preparador, que cumplirá su tercer encuentro al frente del club azulgrana. Este pasado miércoles ya consiguió una victoria en Copa del Rey ante el Real Jaén, pero en competición liguera el Deportivo no gana desde el 21 de septiembre.

Sin embargo, esa convicción de Barragán no significa, ni mucho menos, falta de respeto por un Algeciras que, sin ir más lejos, ya demostró en el Rico Pérez de qué es capaz y que también ha vencido a equipos como el Real Murcia y el Alcorcón. «Vamos a tener un rival muy complicado, bien trabajado, con individualidades y con mucha variedad en cuanto al juego y que defensivamente hace las cosas muy bien», ha añadido el preparador valenciano.

Prevé por tanto un «partido muy complicado» pero afirmó que tienen «que sacarlo adelante, por el equipo y por la afición, que también se merece una alegría después de tanto tiempo». Para ello se plantea «seguir la línea del partido contra el Real Murcia, pero con más acierto en el área rival».

En aquel encuentro Barragán consiguió un empate, y ahora apunta a una victoria que pueda dejarle al frente del banquillo azulgrana durante más jornadas. «Yo me centro solamente en el partido de mañana. Soy empleado del club y será lo que tenga que ser», zanjó el técnico que, no obstante, dejó ver que si de él depende estaría encantado de continuar.

Sobre el enfrentamiento copero de este miércoles, reconoce el esfuerzo adicional que ha hecho el equipo en la semana. De aquel partido queda el buen sabor que dejaron Boston Billups, con gol, y Carlos Jiménez, ambos alineados desde el inicio.

Billups, Jiménez y Clemente

Barragán fue, como siempre, discreto sobre su once de este sábado, pero no descarta que cuenten con minutos por su buen rendimiento en Jaén, aunque su respuesta tampoco parece apuntar a que sean incoporados al once titular.

En cuanto a Jesús Clemente, que vuelve de lesión, el entrenador del Eldense tan solo ha podido adelantar que tien e posibilidades de entrar en convocatoria pero que todavía tiene que definirse la decisión junto al equipo médico.

Al respecto del poco tiempo de recuperación entre el duelo del miércoles y el de hoy, Barragán no acaba de entender por qué no pudo fijarse el partido contra el Algeciras. «En principio creo que estaba puesto el partido para domingo y luego lo cambian para sábado sabiendo que había Copa. Eso es lo que me cabrea un poco», declaró el técnico del Eldense para luego restar peso a este asunto y rafirmar que están «convencidos» de que van a «hacer un buen partido».

Por su parte, el Algeciras viene de perder en dos jornadas contra equipos en lo alto de la tabla como el Europa y el Cartagena, y de una victoria contra el Alcorcón la semana pasada. Los dirigidos por Javi Vázquez cuentan en sus filas con Manín, delantero centro y máximo artillero del equipo con tres goles, así como el central Álvaro Mayorga, gran rematador de cabeza, entre otros jugadores que pueden causarle problemas al Deportivo.

Penalizados

En un momento de la rueda de prensa, cuando se hablaba de la igualdad en goles concedidos y marcados entre el Eldense y su rival de hoy, Barragán remarcó que «el Deportivo ha recibido cuatro penaltis. Mucha tela», lamentando la incidencia de estos tantos en contra sobre la situación clasificatoria del equipo.