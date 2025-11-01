Primera RFEF | Jornada 10
El Eldense gana al Algeciras con uno menos y prolonga el efecto Claudio
Un doblete de Dioni y un golazo de Álex Serra en el minuto 93 dan el triunfo al Deportivo tras perder a Macho por roja directa en el 45
David Sánchez
Apostaba el Eldense por consumar la dinámica de resultados positiva tras la llegada de Claudio Barragán y ante el Algeciras buscaban estos tres puntos ante un rival que al igual que los alicantinos, transitaba en zona media de la clasificación. El Algeciras arrancó a los cinco minutos estampando un remate de Obeng a la madera, con rechace consecutivo que con el pie en área local, desbarataba Ramón Vila.
Tras el susto inicial, empezaba el Eldense a consumar posesión e impedir que este fuera del equipo andaluz. Aunque por momentos intentó presionar salida de juego el equipo de Javi Vázquez, el Eldense apostó por entrar en banda y antes del cuarto de hora, de una Internada en banda izquierda, el cuero al área pequeña de primeras era ejecutado por Dioni. Golpeaba en su primer aviso el Eldense tras el cual no dudo en seguir con balón e insistir en colocar desde banda varios balones que en área no conseguía conectar.
El Algeciras sufrió para tener esférico y aunque dispuso algo más de el en el tramo final del primer tiempo, y para la segunda mitad le quedó el picante de jugar en superioridad tras ver Guille Macho, después de la revisión en el monitor de una roja que condicionaba al Eldense en la reanudación.
El segundo tiempo fue del Algeciras que apostó en superioridad por embotellar al equipo local y fue factible con varias aproximaciones donde en una de ellas, Obeng caía en área y Vázquez pedía la revisión que está vez no resultaba factible. Aún y con ello, el Algeciras empató el encuentro a los diez minutos, progresión en banda derecha y cuero de Rastrojo al área, cabeceada por Turrillo picada abajo y que suponía el empate.
Y pudo ser peor el descalabro tras un recorte en balón largo de Rastrojo sobre Ramón Vila, cuyo golpeo saldría escorado. Quedaba cera por quemar y el Eldense volvía a ponerse al frente de una acción que nuevamente resolvía con un buen golpeó Dioni anotando y llevando a los locales a llevar el mando del encuentro. Aún el Algeciras tuvo paciencia para esperar su momento y acabaría premiando a estos de un cuero a la frontal resuelto por Joseca que soltaba un zarpazo para el empate. Aún entraba el encuentro en el añadido donde el Eldense fue ambicioso y se hizo acreedor del triunfo, consumando este cuando de un balón en banda derecha, Álex Serra en área desataba la locura con el 3-2 en un final épico que consagró con triunfo local y la unión de aficionados con Claudio Barragán quien acabó ovacionado.
FICHA TÉCNICA
► ELDENSE: Ramón Vila, Álex Serra, Ibarrondo, Dani Ruiz (Vallejo, 71’), Smand, Bustillo (Nacho Quintana. 64’), Dioni (Rober Ibáñez, 83’), Guille Macho, Fidel (Borja, 83’), Hamza Bellari (Jesús Clemente, 64’) y Manu Molina.
► ALGECIRAS: Iván Moreno, Arauz (Joe Riley, 74’), Víctor Ruiz (Ángel, 32’), Aleix Coch (Dani Garrido, 82’), Joseca, Jony Álamo, Obeng, Iván Turrillo (Nader, 82’), Juanma, Rastrojo y Manín.
► GOLES: (1-0) Dioni, 12’, (1-1) Iván Turrillo, 56’, (2-1) Dioni, 75’, (2-2) Joseca, 85’, (3-2) Álex Serra, 93’.
► ÁRBITRO: Gérard Brull (comité catalán). Mostró tarjetas amarillas al jugador local Dioni y a los visitantes Víctor Ruiz, Aleix Coch y Rastrojo. Expulsó, por los locales, a Guille Macho (45’) con roja directa.
► ESTADIO: Nuevo Pepico Amat (Elda).
