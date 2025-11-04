Claudio revive a un Eldense que empieza a valorar su continuidad

El Eldense cada día que pasa se cree más a Claudio Barragán. El ex de Elche y Hércules entre otros está haciendo méritos para seguir en el banquillo deportivista y abandonar la etiqueta de "interino". El club azulgrana, de momento, aboga por su continuidad tras dos semanas de buenos resultados y una visible mejora futbolística, argumento que ha pesado (y mucho) en su momentánea continuidad. Se sentará este viernes en el banquillo, frente al Atlético de Madrid. Eso sí, la decisión definitiva acerca de su futuro todavía no está tomada. La comisión deportiva prefiere esperar y continuar viendo la evolución del equipo.

Desde su incorporación procedente del filial, el pasado 25 de octubre, el Eldense ha sumado cuatro puntos de seis posibles. En ambos partidos, el conjunto dirigido por Claudio fue superior y mereció ganar. Así fue frente al Murcia, cuando solo la lluvia y una mala acción defensiva privó al conjunto azulgrana de la victoria. Parecido fue el nivel el pasado sábado contra el Algeciras. Pese a quedarse con uno menos antes del descanso, el equipo salió a la segunda parte a ganar el partido y no a salvar un punto.

Al margen de la liga, donde el Deportivo está a solo dos puntos de las posiciones de "play-off" de ascenso, a Claudio también le refuerza el pase en Copa del Rey. El pellizco económico que recibió la entidad, de alrededor de 40.000€, junto a la posibilidad de avanzar de ronda y recibir en el Nuevo Pepico Amat a un Segunda División, son dos factores que también juega a su favor.

Además, las dudas iniciales de Claudio en aceptar el proyecto han quedado disipadas. El técnico valenciano se ha encontrado un vestuario en el que se encuentra cómodo y, desde su llegada, en cada rueda de prensa ha sido claro a la hora de asumir que le gustaría continuar. "Hay asuntos que el entrenador no puede manejar, pero estoy muy cómodo y contento con el grupo. No puedo decir mucho más de momento. Estamos todos muy contentos, pero hay que ser cautos y saber que esto es muy largo. Ahora toca descansar y preparar el partido contra el Atlético Madrileño", dijo en la última rueda de prensa.