El Eldense visita al líder en la gran prueba de Claudio

Prueba vital para comprobar la viabilidad del Eldense como proyecto... pero también de su entrenador. El Deportivo visita este viernes (21:15 horas), abriendo la jornada, al lídel del grupo 2 de la Primera Federación, el Atlético Madrileño. Un rival que no conoce la derrota como local en el Cerro del Espino (tres victorias y dos empates), que lleva ya 18 goles, el doble de los nueve que ha encajado, y que servirá de termómetro para medir al equipo de Claudio Barragán.

Frente al mejor equipo del grupo, el técnico valenciano tratará de poner fin a una sequía de 217 días y nueve partidos sin ganar a domicilio. Será el primer partido de liga que le tocará dirigir, como entrenador del primer equipo azulgrana, sin el calor del Nuevo Pepico Amat. En un contexto hostil, Claudio y su equipo serán examinados nuevamente con lupa por la propiedad del club que, pese a los favorables resultados de las dos últimas semanas, se sigue debatiendo entre mantenerle en el cargo o firmar un relevo para el banquillo.

La plantilla del Eldense se abraza tras el 3-2 definitivo frente al Algeciras, anotado por Serradell. / CDE

En caso de ganar, estará más dentro que fuera. Pero para lo anterior, primero deberá de frenar al ataque rojiblanco, integrado por Omar Janneh, Iker Luque y el exdeportivista Arnau Ortiz, pichichi con cinco dianas. El tridente colchonero suma 10 tantos en este inicio de liga y es la gran amenaza del filial entrenado por Fernando Torres. Los encargados de frenarles por parte por parte del Deportivo serán, salvo sorpresa, Floris Smand y Álex Serradell. La pareja de centrales está siendo la gran noticia del equipo desde la llegada de Claudio.

La otra gran duda reside en el sustituto de Guille Macho, sancionado. Borja Calvo ya está recuperado de su lesión y, tras debutar frente al Algeciras, podría estrenar titularidad. El tridente ofensivo apunta a ser integrado nuevamente por Hamza Bellari, Fidel Chaves y Dioni. El Deportivo, además de Macho, tampoco podrá contar con David Ruiz por lesión y mantiene la duda del centrocampista Quintanilla. Por su parte, el Atlético Madrileño tiene las bajas del central Ilias Kostis y del delantero letón Dario Sits, ambas por lesión.