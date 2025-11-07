El Eldense frena al líder en el Cerro del Espino

Salida complicada del Eldense al filial del Atlético de Madrid que, de la mano de Fernando Torres, sigue disfrutando de un arranque de temporada positivo. Quería a su vez el Eldense aprovechar la dinámica con la llegada de Claudio Barragán y con ello sacar algo de provecho en Madrid.

El líder arrancó el encuentro con ritmo y buscando área ambos equipos en un primer cuarto de hora intenso de donde el filial poco a poco fue creciendo. Primero intento de una asistencia Ibarrondo llegar a conectar Quintana y otro golpeo que Ibarrondo envío arriba.

El filial replicó con un balón al área que nadie ejecutaba y anotando pasando el cuarto de hora en pies de Rayane que ajustaba a la cepa del poste el 1-0. A la media hora el Eldense reclamó gol de una acción achicada en línea de gol por Esquivel, acción que revisada por el colegiado determinaría que el gol no subiría al marcador.

El encuentro transitaba abierto y el Eldense insistía en devolver el encuentro al empate si bien la fortuna tampoco sonrió a Manu Molina quien antes del descanso, ejecutaba por encima del larguero local un acercamiento de los de Barragán, recayendo la última en Dioni quien en área cazaba forzado un golpeo a manos de Esquivel.

Merecía el Eldense el empate y el añadido se lo concedía tras un centro de Dioni que acabaría alojado en la meta colchonera.

En la reanudación, el Eldense prosiguió buscando el gol y mereció este en ocasiones de Bustillo, en un disparo lejano, y Smand, que enviaba su remate por encima del larguero de Esquivel. El equipo de Fernando Torres pasó por mayores penurias a la hora de buscar el área de Ramón Vila y las sensaciones eran positivas para un Eldense que, más ambicioso, mostró ser quien apostaba por sumar los tres puntos.

La ocasión más clara la tuvo a quince minutos para el final cuando Hamza Bellari estrellaba en el poste la acción que cerca estuvo de suponer el segundo.

Bien atrás el Eldense y ambicioso arriba, el encuentro acabaría consumando un empate final de buenas sensaciones para un Eldense que por méritos, pudo saldar sumando de tres la salida al feudo del líder Atlético Madrileño. El próximo domingo en el Nuevo Pepico Amat el duelo alicantino donde el Eldense recibirá la visita del Hércules CF, con la idea de seguir en casa progresando y dejando buenas sensaciones tras la llegada de Claudio que ha sabido darle al equipo un plus de competitividad.