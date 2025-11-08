El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: "Mi primer ídolo..."

El Eldense sumó este viernes un buen empate en el campo del filial el Atlético de Madrid, líder del grupo 2 de Primera RFEF, en un partido en el que los azulgranas hicieron méritos para llevarse la victoria del Cerro del Espino. Un duelo especial para los jefes de cada uno de los banquillos...

Fernando Torres, entrenador del Atlético de Madrid, y Claudio Barragán, técnico del Eldense, se veían las caras, frente a frente, bastante tiempo después de que el primero, más joven, mostrara su admiración por el segundo. Para encontrar los motivos de la misma habría que remontarse a la década de los noventa, cuando el fuenlabreño crecía y, entre los delanteros que admiraba, se encontraba el valenciano, por entonces miembro del Deportivo de la Coruña.

Aquel Súperdepor, dirigido por Arsenio Iglesias y con futbolistas como, aparte del propio Claudio, Bebeto, Mauro Silva, Djukic, Donato o Fran, entre otros, fue una de las sensaciones del primer lustro de la última década del siglo pasado. Torres, por entonces un niño, creció a la luz de aquellos buenos momentos... y sufriendo con episodios como aquella liga perdida con el Barça en 1994 con un penalti fallado en el último minuto de la última jornada.

El tuit de Torres

"Mi primer ídolo de la infancia, una gran inspiración desde su etapa en el Depor", tuiteó Fernando Torres hace ya una década, en agosto de 2015, cuando ambos coincidieron en un trofeo Carranza. El campeón del mundo y doble ganador de la Eurocopa jugaba en el Atlético de Madrid y el ex del Elche entrenaba al Cádiz.

El cariño no se ha evaporado con el paso del tiempo y en el Atlético Madrileño-Eldense se pudo comprobar que la admiración sigue viva. Torres y Claudio se abrazaron cariñosamente antes de empezar el partido entre sus dos equipos, se desearon suerte y, a partir de entonces, pasaron a ser dos rivales en busca del triunfo.

Abrazo y sonrisas entre Fernando Torres y Claudio Barragán / CD Eldense

La carrera como futbolista de Fernando Torres es de sobra conocida. Campeón del mundo (2010) y de Europa (2008 y 2012) con la selección, siendo internacional en 110 ocasiones (38 goles) y, a nivel de clubes, con dos etapas en el Atlético de Madrid (2001-2007 y 2015-2018) en las que ganó una Europa League, y paso por grandes clubes como Liverpool, Chelsea (campeón de la Champions en 2012) o Milan. En el filial colchonero, al que dirige desde 2024, está iniciando su carrera como entrenador.

Por su parte, Claudio desarrolló su etapa como jugador entre 1981 y 2000, con dos etapas en el Elche (1984-1989 y 1996-2000), inicio en el Levante y buen rendimiento en Mallorca, Deportivo (1991-1995), con el mencionado subcampeonato de liga y la Copa de 1995 como principales éxitos; y Salamanca. Fue seis veces internacional absoluto. Como entrenador ha dirigido a Elche, Ponferradina, Cádiz, Mirandés, Hércules, Recreativo y, desde hace unas semanas, al Eldense, tras hacerse cargo de su filial al final del curso pasado.