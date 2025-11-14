Claudio avisa a Torrecilla: "No sé el partido que va a proponer el Hércules, pero nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada"

Claudio Barragán no renunciará al estilo de "su Eldense" en el derbi. El entrenador del Deportivo, ratificado por el club hasta final de temporada, advirtió a Rubén Torrecilla, en la rueda de prensa previa al Eldense-Hércules, de que su plan futbolístico no sufrirá variaciones de cara a este domingo (16:30 horas). "No sé el plan de partido que van a proponer, pero nosotros vamos a seguir con el mismo estilo de siempre. Vamos a intentar llevar la iniciativa del partido. Nuestra idea es seguir teniendo personalidad y mandar en el partido. Habrá momentos en los que tocará estar cerrados y ordenados, pero debemos ser un equipo con personalidad con balón. No vamos a cambiar absolutamente nada", dijo el entrenador deportivista.

Con el derbi a la vuelta de la esquina, la propiedad del Eldense ha informado de un acuerdo para que Claudio sea el entrenador del equipo hasta final de temporada. Además, se ha incluído una cláusula por la cual, en caso de ascender, el técnico valenciano renovará automáticamente hasta junio de 2027. "Estoy muy agradecido por la confianza que se ha depositado en mí", declaró al respecto. También quiso acordarse de sus "chavales" del filial, equipo que deja después de salvarlo del descenso el año pasado. "Si no es por ellos no estaría aquí, eso es así", reconoció.

"Simplemente he hecho lo que creía conveniente. Este equipo sigue teniendo mucho margen de mejora, hay varios conceptos en los que debimos seguir creciendo. Con balón hacemos muchísimas cosas bien, pero sin él debemos de seguir mejorando. Somos todos conscientes de ello, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas", argumentó Claudio sobre el margen de mejora del equipo, que ha sumado cinco puntos de nueve posibles desde su llegada al banquillo.

El entrenador del Eldense prevé un "partido importantísimo para las aficiones. Para nosotros a nivel equipo también, son tres puntos clave para seguir teniendo esa regularidad. Va a ser un partido de gran ambiente donde las aficiones se van a hacer notar, pero nosotros nos centramos en lo nuestro. Será un partido en el que las áreas serán clave y los detalles marcarán mucho. Espero que haya respeto entre las dos aficiones y se vea un gran partido".

Respecto a las bajas, Barragán no quiso dar el parte de los lesionados de cara al partido para no "dar pistas". "Es un partido que todos los jugadores quieren jugar. El entrenador debe de tomar decisiones y me va a tocar dejar a gente fuera. Yo he jugado partidos así con puntos y todo...", añadió Claudio en tono jocoso.