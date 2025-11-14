CD Eldense | Derbi provincial
El Eldense ratifica a Claudio antes del derbi con el Hércules
El club azulgrana hace contrato al técnico hasta final de temporada y seguirá otro año más en caso de ascenso
Fin a la especulación. Claudio Barragán abandona la condición de interino y pasa a ser entrenador del Eldense a todos los efectos. Firma hasta final de temporada y deja atrás su etapa como entrenador del filial azulgrana, con el equipo B 4º clasificado con 16 puntos, a solo tres de posiciones de ascenso directo. Además, el contrato incluye una cláusula de renovación automática en caso de ascender a Segunda División.
La oficialización del acuerdo llega en un momento clave. A dos días del derbi con el Hércules (domingo, 16:30 horas), la propiedad pretende transmitir confianza en el proyecto de un Claudio que, pese a las dudas que tuvo al principio para aceptar el cargo, está tremendamente motivado con el reto de luchar por ascender.
Desde que se hizo cargo del Deportivo tras la destitución de Cabello el pasado 19 de octubre, Claudio no conoce la derrota. Su bagaje es de dos victorias (frente a Algeciras y Jaén, en la Copa) y dos empates (frente al Murcia y el Atlético Madrileño).
Al margen de los resultados, el equipo ha ido dando pasos hacia adelante en el rendimiento futbolístico. De hecho, en la Junta Directiva azulgrana ha pesado más el buen rendimiento colectivo que los puntos a la hora de tomar la decisión de mantenerle en el cargo.
"Desde el CD Eldense le deseamos la mejor de las suertes en su nueva etapa como entrenador del primer equipo azulgrana, con la convicción y la fe de seguir impulsando el proyecto azulgrana", apunta en su comunicado el Deportivo.
COMUNICADO COMPLETO
El CD Eldense ha llegado a un acuerdo con Claudio Barragán para que sea el entrenador del primer equipo azulgrana hasta el 30 de junio de 2026. El exjugador y técnico valenciano, que actualmente dirigía al filial, se hace cargo del primer equipo azulgrana hasta el final de la temporada 2025/26.
Desde su llegada al banquillo del Eldense “B” en el tramo final de la pasada temporada, el técnico valenciano ha cumplido con los objetivos marcados y ha dotado al equipo de identidad y solidez competitiva. En los ocho partidos que dirigió el curso pasado, logró mantener al filial en Lliga Comunitat, sumando 21 puntos de 24 posibles. En la presente temporada, el Eldense “B” ha tenido un inicio prometedor, situándose 4º en la clasificación con 16 puntos.
Como técnico interino, Claudio Barragán ha dirigido los últimos cuatro partidos del primer equipo, donde el equipo ha demostrado una notable mejoría en el juego y un crecimiento colectivo que se ha reflejado en el rendimiento sobre el terreno de juego con un estilo más reconocible, intenso y dominador.
Desde el CD Eldense le deseamos la mejor de las suertes en su nueva etapa como entrenador del primer equipo azulgrana, con la convicción y la fe de seguir impulsando el proyecto azulgrana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
- Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
- Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
- Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Los mejores restaurantes de Alicante según 25 alicantinos escogidos al azar