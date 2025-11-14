El Eldense ratifica a Claudio antes del derbi con el Hércules

Fin a la especulación. Claudio Barragán abandona la condición de interino y pasa a ser entrenador del Eldense a todos los efectos. Firma hasta final de temporada y deja atrás su etapa como entrenador del filial azulgrana, con el equipo B 4º clasificado con 16 puntos, a solo tres de posiciones de ascenso directo. Además, el contrato incluye una cláusula de renovación automática en caso de ascender a Segunda División.

La oficialización del acuerdo llega en un momento clave. A dos días del derbi con el Hércules (domingo, 16:30 horas), la propiedad pretende transmitir confianza en el proyecto de un Claudio que, pese a las dudas que tuvo al principio para aceptar el cargo, está tremendamente motivado con el reto de luchar por ascender.

Desde que se hizo cargo del Deportivo tras la destitución de Cabello el pasado 19 de octubre, Claudio no conoce la derrota. Su bagaje es de dos victorias (frente a Algeciras y Jaén, en la Copa) y dos empates (frente al Murcia y el Atlético Madrileño).

Al margen de los resultados, el equipo ha ido dando pasos hacia adelante en el rendimiento futbolístico. De hecho, en la Junta Directiva azulgrana ha pesado más el buen rendimiento colectivo que los puntos a la hora de tomar la decisión de mantenerle en el cargo.

"Desde el CD Eldense le deseamos la mejor de las suertes en su nueva etapa como entrenador del primer equipo azulgrana, con la convicción y la fe de seguir impulsando el proyecto azulgrana", apunta en su comunicado el Deportivo.