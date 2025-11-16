Claudio Barragán, entrenador del Eldense: "Hemos conseguido conectar con la afición"

Día grande para el Eldense con Claudio Barragán a la cabeza. El técnico del Eldense no ha podido evitar emocionarse en la sala de prensa tras la finalización del encuentro y ha reconocido que no esperaba que la afición corease su nombre durante el partido. El técnico fue ratificado esta semana y dirigirá al equipo hasta final de temporada, siguiendo otro año más en caso de ascenso.

La parte negativa para el Eldense llegó en forma de Jaime Vallejo, quien sufrió una dura lesión y estará apartado de los terrenos de juego durante un gran periodo de tiempo. "Le han hecho placas y parece que tiene algo en el peroné. Vamos a ver si no le ha afectado a la tibia también. Esperemos que sea lo menos posible, por mi parte le deseo una pronta recuperación. Ha sido una pena porque estaba a un nivel impresionante", comentaba Claudio Barragán.

Feliz por el trabajo del equipo

Fruto del buen juego del equipo y de la gran victoria, las gradas del Pepico Amat corearon el nombre de Claudio Barragán y sobre ello, el técnico ha comentado lo siguiente. "Qué voy a decir, me he emocionado mucho. No lo esperaba la verdad, estoy muy agradecido, porque ellos también tienen culpa de que sea el entrenador del Eldense. No puedo decir nada más, me emociono. Estoy feliz por el trabajo del equipo y por lo que ha demostrado con uno menos. Creo que es para estar súper orgulloso".

"El Hércules es un equipo que, individualmente, tiene grandes futbolistas. Yo he estado en el Hércules y sé lo que digo, por lo tanto, no es fácil la presión mediática y lo que conlleva el entorno. Aunque tengas un muy buen equipo te pasa factura. Esto es como una maratón, hay que tener los pies en el suelo. Es un varapalo duro para ellos y un gran triunfo para nosotros", apuntillaba Barragán sobre la situación del equipo vecino.

El técnico ha querido destacar el juego de los suyos, pasando por alto el control del partido y la verticalidad. Barragán ha comentado que la expulsión era un palo duro, pero el equipo se ha sobrepuesto a todos los problemas del partido. "Desde la tercera jornada no se conseguía una portería a cero. Es una categoría muy difícil y tenemos que estar preparados para todo".

"Habrá que transformarse otra vez, a los problemas soluciones" Claudio Barragán — Entrenador del Eldense

Sobre si cuando firmó por el filial, esperaba tener momentos como el vivido ante el Hércules, Claudio Barragán ha respondido: "Estaba muy a gusto en el filial. Es cierto que tengo ya años, resurgir de esta manera y que la gente coree tu nombre como lo ha hecho te motiva muchísimo más. La afición ha estado espectacular. Hemos conseguido conectar con ella, fue el primer mensaje que le mandé a los jugadores cuando llegué".

En la primera parte, Álex Serra fue expulsado y en la segunda, tras una acción polémica con Clemente dentro del área no pudo pedir el VAR porque no le quedaban peticiones. Así lo ha confirmado el técnico. "Si me hubieran quedado lo hubiera pedido. Gasté la petición en la expulsión por si acaso. No he visto la jugada, me ha dicho mi asistente que le mete un codazo. Hay cosas que no se entienden y más con las herramientas de ahora. Antes te enfrentabas a los centrales, metías codos y nadie se enteraba. Es una pena porque Serra llevaba unos partidos espectaculares. Habrá que transformarse otra vez, a los problemas soluciones".

“El apoyo de la gente se ha notado muchísimo. Podrán decir que hemos jugado bien, mal o regular, pero nunca podrán decir que no lo hemos dejado todo en el campo”, sentenciaba.