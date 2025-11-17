La grave lesión de Vallejo en el Eldense-Hércules: posible fractura de peroné y adiós a la temporada

En un derbi en el que casi todo son noticias positivas para el Eldense, la grave lesión de su lateral Jaime Vallejo dejó helado al Nuevo Pepico Amat. El futbolista de 23 años, cedido por el Real Zaragoza, se perderá lo que resta de temporada. En el minuto 41 del duelo provincial, el defensor pujaba por un balón en el la línea lateral con Carlos Rojas, extremo diestro del Hércules.

Ambos chocaron y Vallejo ganó la posición. Rojas salió desestabilizado de la pugna con tan mala fortuna que, tras varios pasos tratando de no ir al suelo, terminó cayendo sobre la pierna izquierda de Vallejo. El futbolista se llevó enseguida las manos a la pierna afectada y su grito estremeció a un Nuevo Pepico Amat que pasó en décimas de segundo de celebrar su gran acción defensiva a llevarse las manos a la cabeza.

Rojas se lleva las manos a la cabeza tras ver la pierna de Vallejo. / Héctor Fuentes

El lance se sancionó con falta y el partido se paró durante varios minutos. El lateral abandonó el campo en camilla y entre aplausos, tanto de la afición azulgrana como de la blanquiazul. Desde el parking del Fondo Norte, una ambulancia le trasladó unos minutos después al hospital, donde el futbolista todavía sigue hospedado.

Las primeras exploraciones, llevadas a cabo a lo largo de la tarde-noche de ayer domingo, ya le obligan a perderse lo que resta de temporada. Todo apunta a que Vallejo tiene fracturado el peroné de su pierna izquierda, además de una luxación en el tobillo. A lo largo del día, los médicos encargados de tutelar su salud le seguirán realizando exploraciones. La conclusión de estas determinarán si el lateral también tiene afectada la tibia y algún ligamento.

Segunda lesión de larga duración

La de Vallejo es la segunda lesión que implicará el adiós a esta temporada en el Eldense. Durante la pretemporada, el delantero cedido por el Estoril Israel Salazar también tuvo una grave lesión de rodilla.

El cuerpo médico aplica hielo sobre la rodilla de Israel Salazar tras la lesión. / CDE

Fue el 16 de agosto, dos semanas antes del inicio de la liga, en un amistoso frente al Orihuela. Podría llegar a unos hipotéticos "play-off", pero su reincorporación al grupo está prácticamente descartada y, salvo evolución muy favorable, no llegará a debutar con el Deportivo en partido oficial.