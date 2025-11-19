Smand sobresale en el Eldense y atrae a pretendientes en el mercado

El gran inicio de temporada que está completando el holandés Floris Smand no está dejando indiferente a nadie en el Eldense. El club hizo una importante apuesta por sus servicios el pasado verano y, tres meses de competición después, su rendimiento está compensando la insistencia en su fichaje. A sus 22 años, llegó libre tras finalizar contrato con el Cambuur de la Segunda División de Holanda. El director deportivo del club, Víctor Lafuente, le seguía la pista desde meses atrás y pudo anticiparse a otras ofertas que el central tenía sobre la mesa.

Desde el inicio de la pretemporada, ha sido uno de los perfiles destacados de la renovada plantilla del Deportivo. Tanto en el esquema de cinco defensas, empleado durante un largo periodo por Javi Cabello, como en el de cuatro, más utilizado por Claudio Barragán, Smand es el único inamovible en la zaga. En las últimas jornadas, ha encontrado una regularidad junto a Álex Serra que está permitiendo al equipo crecer en lo defensivo.

Floris Smand aplaude a la afición del Eldense tras un partido en el Nuevo Pepico Amat. / CDE

El holandés ha sido titular en los 12 partidos de liga que ha jugado el Eldense, convirtiéndose así en el único futbolista que siempre ha sido de la partida junto a Marcos Bustillo y a Fidel Chaves. Su capacidad para ganar duelos, habilidad con ambas piernas y confianza para sacar el balón jugado son condiciones que no han pasado desapercibidas en el mercado. Desde su debut en Primera RFEF, el Deportivo ha ido percibiendo que el interés en el defensa holandés ha ido creciendo, principalmente en el panorama nacional. De hecho, según ha podido saber este medio, dos clubes de Segunda División y otro del fútbol portugués ya han contactado con la dirección deportiva azulgrana para conocer la situación contractual de Smand.

Blindado desde verano

Pese a los distintos intereses que han llegado a las oficinas del Nuevo Pepico Amat, el Eldense está tranquilo con la situación de su defensor central mejor valorado. El futbolista se encuentra muy cómodo en Elda y ve en el Deportivo un club en el que seguir revalorizándose. El pasado verano se comprometió por dos temporadas con la entidad azulgrana, es decir, hasta junio de 2027. Además, su contrato podría prolongarse hasta 2028 en caso de que se cumplan una serie de cláusulas. Esto obliga a que si cualquier equipo se lanza a por Smand en las próximas ventanas, deberá de hacerlo pagando un traspaso.