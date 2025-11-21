Claudio Barragán, entrenador del Eldense: "Soy un afortunado por haberme encontrado un grupo así"

Tras dar una exhibición ante el Hércules la semana pasada, el Eldense viajará este próximo domingo a Cartagena en busca de un hueco en el "play-off". En la previa del próximo duelo, Claudio Barragán ha comparecido ante los medios y ha calificado el duelo como "un partidazo". "Los cuatro partidos de liga que hemos tenido han sido auténticos partidazos, por el rival y por lo que suponen. Estoy seguro de que el domingo no va a ser menos".

Tras ser preguntado sobre si el próximo partido podría darse en la promoción de ascenso, Barragán ha asentido. "Si nos dejamos llevar por la situación del año pasado de ambos equipos, posiblemente sí. Meterse en "play-off" va a estar caro para cualquier equipo. Independientemente del objetivo que te marcas al principio, la competición está muy igualada. Por historia sí que podría ser un duelo de "play-off".

"Son doce puntos los que han sacado en casa, solo han perdido un partido ante el Villarreal. Nosotros todavía no hemos ganado fuera del Pepico Amat, esperemos que se pueda dar este domingo. Con esta intención vamos siempre, luego puede pasar cualquier cosa", señalaba el técnico del Eldense. Respecto a las bajas, Barragán ha evitado quejarse. Una de ellas será la de Álex Serra, pero el técnico ha resaltado el nivel de la plantilla al completo y también, ha hecho hincapié en que hay que evitar las expulsiones, pese a que ante las adversidades el equipo se está creciendo.

"Es evidente que en pretemporada los dos equipos estaban adaptándose al modelo de juego de cada entrenador. A partir de ahí, el Cartagena llegó en mejor momento y el Deportivo estaba en fase de crecimiento. Ahora mismo los dos equipos estamos muy parejos, será cuestión de detalles. Preveo que será un partido muy igualado en todos los sentidos, tendremos que estar muy metidos si queremos traer algo para Elda", apuntillaba Barragán.

"Todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. El Cartagena no va a ser una excepción y nosotros tampoco. Sabemos del equipo que nos vamos a encontrar, será muy dinámico y versátil. No podemos perder la personalidad que estamos teniendo, vamos a intentarlo una vez más", destacaba. Son tiempos revueltos los que se están viviendo en Cartagonova y el Eldense podría pescar en río revuelto el próximo domingo. "Es una arma de doble filo. Solo hay que ver el Torremolinos, ya que cuando salen estos problemas, el equipo está mucho más unido y más fuerte. Seguro que no les afecta en absoluto. Estamos mentalizados que será un partido complicado".

La unión del vestuario del Eldense es tremenda, pero Barragán no ha querido atribuirse el mérito y ha destacado que no es más que un afortunado. "Soy un afortunado de haberme encontrado un grupo como el que hay. Como dije la primera vez, el equipo tiene muchísimas cosas buenas, ahí había que tocar poco. Se tenía que mejorar en algunos aspectos y ahí es donde hemos puesto más hincapié".

"Está David, que sale de lesión y puede tener minutos. Me gusta cuidar al jugador, también tenemos a la polivalencia de Jesús y seguramente le vuelva a toca ahí. A problemas, soluciones. En relación a repetir equipo, muy pocas veces en mi carrera he repetido once. Tienen que estar preparados porque pueden jugar en cualquier momento. Estoy convencido de que vamos a sacar un equipo muy completo", añadía el técnico del Eldense respecto al lateral izquierdo.

"!Por encima de todo tenemos que ser nosotros mismos. Debemos confiar en nuestras posibilidades, ser ambiciosos, conceder poco y ser muy ordenados a la hora de defender. El Cartagena es un equipo muy dinámico, tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos sacar algo. Estoy centrado en la semana y en el equipo. Me siento un afortunado porque allá donde he estado, no puedo tener ninguna queja del cariño que me ha transmitido la gente. Es algo que está ahí y a uno le complace. No me voy a relajar, pero estoy muy agradecido", sentenciaba.