El Eldense empata en Cartagena tras exhibirse en el derbi

El Eldense buscaba en Cartagena prorrogar su dinámica de buenos resultados y llevarse del Cartagonova un botín en forma de tres puntos ante otro de los rivales de postín del grupo. El partido empezaba con un Eldense cómodo y probando pronto Nacho Quintana a un Lucho García que intervenía antes de transitar por el primer cuarto de hora. También en pies de Róber Ibáñez, el Eldense volvió a avisar de sus intenciones en otro acercamiento, esta vez con menos fortuna al no encontrar los tres palos del conjunto departamental.

Los locales tuvieron el gol de una acción de Chiki que el FVS pasó a revisar y que finalmente no subiría al marcador, y pese a ello las mejores sensaciones y trato de balón las presentaba el Eldense que no cejaba en su idea de buscar área local. De nuevo Róber Ibáñez y la más clara de Dioni antes del descanso en un cabezazo alto, volvían a poner en apuros área local. Tras una primera parte óptima del Eldense, los minutos finales volvieron a traer revisión de un posible penalti a favor del Cartagena, desechado en el VAR, y que conllevaría que al descanso el partido se fuera sin goles.

En la reanudación ya no estuvo tan suelto el CD Eldense a la hora de tener y elaborar juego sobre área de un Cartagena que fue dando pasos al frente. De hecho, los albinegros dispusieron de una primera ocasión clara en área, una que Nacho cazó y en la que Ramón Vila apareció providencial para evitar un gol que asomaba en Benipila.

Los de Claudio Barragán veían como el Cartagena con balón empujaba y mostraba voluntariedad y otra vez aparecía Ramón Vila, que nuevamente sacaba un pie in extremis que volvía a evitar que los de Javi Rey anotasen y se adelantaran en el marcador.

Ante la dinámica local, el punto que amarraba el Eldense no resultaba mal botín para seguir sin conocer la derrota y el cierre del encuentro acabó por desencadenar en el empate a cero. El CD Eldense sigue sumando a domicilio y buscará el sábado, a las 20 horas, de nuevo en su estadio, y ante el Antequera, seguir alimentando la media inglesa.

Ficha técnica:

► FC Cartagena: Lucho García, Perejón, Serrano (Ortuño, 85'), Imanol Baz, Nacho Martínez, Fidalgo (Chiki, 89'), Larrea (De Blasis, 65'), Luismi, Chiki, Diego Gómez (Calderón, 65') y Nacho (Ander Martín, 65').

► CD Eldense: Ramón Vila, Smand, Gaixas (Dumic, 66'), Róber Ibáñez (Borja Calvo, 61'), Ibarrondo, Guille Macho (Quintanilla, 82'), Clemente, Manu Molina, Fidel (Hamza, 82'), Dioni (Boston, 82') y Nacho Quintana.

► Goles: no hubo

► Árbitro: Gonzalo Romero (comité catalán). Tarjetas amarillas para los locales Rubén Serrano y para los visitantes Hamza, Guille Macho y Fidel.

► Estadio: Cartagonova.