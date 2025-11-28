El Eldense de Claudio se juega su invicto

El Eldense se juega mantener vivo su condición de invicto desde la llegada de Claudio Barragán. El conjunto azulgrana recibe este sábado (20 horas) en el Nuevo Pepico Amat al Antequera, equipo que cierra los puestos de descenso a Segunda RFEF con 13 puntos. El Deportivo, con su nuevo técnico al frente, encara la cita tras sumar dos victorias y tres empates desde el cambio en el banquillo. En caso de ganar, el equipo de Claudio asaltará los puestos de "play-off" de ascenso a Segunda División casi con total seguridad.

El equipo de Elda cuenta con un calendario favorable hasta el final del año. Al partido de este sábado frente al Antequera, se suman dos partidos más en casa (frente a Tarazona y a Betis Deportivo) y la visita a Santo Domingo, estadio del Alcorcón. En su estadio, el Eldense no conoce lo que es caer derrotado desde la creación de la Primera RFEF. En los 19 partidos como local de la temporada 2022/23, que terminó con el ascenso, como en los seis que van esta temporada, los de Elda suman 16 victorias y nueve empates en el Nuevo Pepico Amat.

En la previa, Claudio recordó que la intención del equipo es "seguir con la racha", pero añadió que enfrente tendrá a "un buen rival". "El Antequera ha cambiado de entrenador y puede que tengan una motivación extra. No es un partido trampa, será muy complicado", indicó. Tras la destitución de Abel Gómez como técnico, la dirección deportiva formada por Alberto Aguilar y Álvaro Silva se encargarán de dirigir el partido desde el banquillo.

"Nosotros no vamos a cambiar nada, vamos a jugar igual, sabiendo de las debilidades y fortalezas del rival. Hay que hacer bueno el punto que conseguimos en Cartagena". agregó el entrenador del Eldense. De cara al choque, Claudio no podrá contar con el lateral izquierdo Jaime Vallejo, lesión de larga duración y cuenta con Fidel Chaves, Nacho Quintana y Guille Macho apercibidos. Además, recupera al lateral izquierdo David Ruiz, quien no apunta al once pero podría contar con minutos en la segunda mitad. El Antequera tiene la baja del lateral derecho Javi Antón, sancionado.

Malentendido con Dumic

La previa del partido ha estado marcada por Dario Dumic y su paternidad. El central bosnio fue padre el pasado martes y se ha ausentado de los entrenamientos a lo largo de la semana con permiso "para atender y resolver unas complicaciones de salud surgidas en el proceso", según el comunicado facilitado por el club.

Dario Dumic, antes de un partido esta temporada. / CDE

Sin embargo, el entrenador azulgrana aseguró en sala de prensa que "no tenía ni idea de dónde estaba" el jugador. Que nadie sabía "nada de él". Varias horas después y dada la confusión generada, el club comunicó a través de sus canales que todo había sido un "malentendido", zanjando así el tema de puertas hacia dentro. La presencia de Dumic en la convocatoria de este sábado parece poco probable, pero se desconoce si estará disponible o no para el choque.