El Antequera sorprende a un Eldense confiado

Apostaba el Eldense por hacer buena la media inglesa sumando de tres en casa y sacando algo de provecho a domicilio. Tras el empate en el Cartagonova, el Eldense recibía la visita de un Antequera, a estas alturas de competición, en tierra de nadie y con entrenador interino tras la destitución de Abel Gómez.

El choque dio salida a un Eldense que pronto se vio sorprendido por el Antequera, acción a los cuatro minutos de Njalla quien colocaba un balón sobre Bassele que cazaba por bajo a Ramón Vila y daba ventaja a los malacitanos. El golpe de arranque lo fue digiriendo el Eldense que se hizo con el dominio y que fue de donde el Antequera puso hacer el segundo, tras una contra que Siddiki quiso hacer buena.

Pasado el primer cuarto, Rober Ibáñez intentaba el empate con un disparo que topaba en la defensa, antes de que el VAR chequease unas manos en área del Antequera por parte de Barbu. La revisión resultó positiva y el penalti que ejecutaba Fidel Chaves devolvía el encuentro a la casilla de salida (1-1). Con un empate y todo por decidir, la primera mitad dejó el resultado abierta de cara a la reanudación.

Cartela con el marcador del Eldense-Antequera después de la primera parte. / ACF

Tras el paso por vestuarios el Antequera apretó y de salida en apenas cinco minutos puso en jaque área de Ramón Vila con tres aproximaciones de peligro. Mal preludio del devenir para el Eldense, primero al cuarto de hora la asistencia al área de Bassele desde la esquina la hacia buena Siddiki con un remate que de nuevo adelantaba a los visitantes.

Esta vez el Eldense no encontró consuelo y el Antequera seguía con una dinámica positiva, primero frenando el intento de reacción local y anotando el tercero en un zarpazo de Bassele que complicaba y mucho el panorama para los de Claudio Barragán. Aún y con ello, vio luz el Eldense cuando de nuevo un penalti en área visitante abría la puerta a ajustar el resultado, si bien está vez Fidel envió la ejecución por encima del larguero de Dani.

Ahí empezaron a esfumarse las opciones del Eldense de seguir con la dinámica positiva y el encuentro se fue consumiendo con el triunfo de necesidad de un Antequera que quebró la dinámica desde la llegada de Claudio Barragán, que suma su primera derrota en el Deportivo.