El Eldense se aferra al Nuevo Pepico Amat para intentar eliminar al Almería

El Eldense espera recuperar su mejor versión en la Copa del Rey para superar este miércoles (20 horas) al Almería en una eliminatoria a partido único que se disputa en el Nuevo Pepico Amat.

Tras eliminar en la primera ronda al Real Jaén (1-3), el equipo de Claudio Barragán pretende volver a superar otra ronda en la Copa del Rey con una eliminatoria en el Nuevo Pepico Amat ante un Almería al que ya ganó en Elda.

Lo hizo en la temporada pasada cuando ambos equipos militaban en LaLiga Hypermotion. Ahora, el Eldense, en una categoría inferior tras su descenso hace seis meses, se aferra a su estadio para repetir victoria y pasar de ronda.

Sin embargo, la eliminatoria con el Almería, equipo que cuenta en sus filas con el ex azulgrana Aridane Hernández, llega tras la primera derrota del Eldense con Claudio Barragán en el banquillo y en el Nuevo Pepico Amat en la actual temporada.

En este sentido, Claudio Barragán cree que esta eliminatoria debe servir al Eldense "para recuperar las sensaciones que teníamos hasta hace unos días e intentar pasar de ronda" y además recordó que "el Almería tiene una gran plantilla y mucho potencial, por lo que será difícil ganarles".

Con todo ello, el Eldense podría alinear a Pablo Valencia, Álex Serradell, Floris Smand, Arnau Gaixas, David Ruiz, Guille Macho, Marcos Bustillo, Manu Molina, Hamzá Bellari, Fidel Chaves y Dioni Villalba