El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»

El Eldense tiene nuevos dueños desde hace dos meses... y los líos no se han hecho esperar. Futbolistas, técnicos y empleados han sufrido retrasos en los pagos de las mensualidades de octubre y noviembre, las que debía afrontar la nueva propiedad, una vez se produjo el traspaso de poderes de manos de Pascual Pérez. Y la derrota del fin de semana pasado en casa contra el Antequera (1-3) no ayudó a calmar las aguas.

Todo ello pese a que en lo deportivo la situación se estaba reconduciendo desde el cambio de entrenador, con Claudio Barragán confirmado hasta final de temporada tras la reacción desde su ascenso desde el filial. La del sábado en el Nuevo Pepico Amat fue su primera derrota, pero la imagen ofrecida y sus palabras en rueda de prensa denotaban que algún problema interno había en la entidad.

A la izquierda, Javi Cabello, y a la derecha, Juan Carlos Trujillo. / CDE

La propiedad del Eldense se ha demorado en el pago de dos mensualidades tanto a futbolistas como a técnicos y empleados. Otros trabajadores, como los del fútbol base, sufren los mismos problemas, aunque en este caso ya eran habituales en la etapa anterior. Tras no pagar a sus futbolistas en octubre y noviembre, el club azulgrana corría el peligro de verse obligado a liberar a todo aquel que hubiese querido desvincularse si se hubiese acumulado una tercera demora en diciembre, coincidiendo esta, además, con la apertura del mercado invernal en enero.

La sensación en el Eldense es de intranquilidad por la situación que están viviendo durante estos dos meses con los nuevos propietarios, agravada por el tema de los pagos y las explicaciones que iban recibiendo, con promesas que se han ido incumpliendo hasta este comienzo del mes de diciembre, cuando desde la entidad se asegura que todo se pondrá en orden.

El tuit de Trujillo

Los representantes de la nueva propiedad se han escudado en cuestiones burocráticas para justificar los retrasos de los pagos. Y cuando, aparentemente, la situación parece que se puede ir solventando, no han tenido problema de cargar a través de las redes sociales, herramienta que no parece la más adecuada para transmitir tranquilidad a sus empleados, sean o no futbolistas.

«Los culpables somos nosotros. Lastimosamente el trámite de cambio de administración no es fácil, no es culpa del saliente ni culpa del que entra», explica en un tuit Juan Carlos Trujillo, representante de la nueva propiedad del Eldense, contradiciéndose a sí mismo en la parte inicial de su alegato.

Captura del polémico tuit de Juan Carlos Trujillo, propietario del Eldense / X

«Me disculpo, corrimos hasta donde más se pudo», prosigue, en un aparente tono conciliador, antes de proceder a una sorprendente carga contra los futbolistas, que quedan señalados de manera directa por su derrota ante el Antequera: «¡Ahora espero que lo que dejaron de correr en (el) anterior (partido) lo hagan en este! ¡Porque la camiseta la hacemos respetar!».

Trujillo concluye su mensaje asegurando que estará presente en el Nuevo Pepico Amat para ver en directo el partido de Copa del Rey que medirá al Eldense y al Almería este miércoles, además de recalcar que el objetivo sigue siendo ascender a Segunda y que los azulgranas tienen un gran equipo. Ahora queda ver la respuesta del vestuario a la situación institucional, tanto a la que se maneja de manera interna como al exabrupto público de una de las cabezas visibles de la propiedad del club.