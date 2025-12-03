El Eldense se pone al día con las nóminas de la plantilla

La nueva propiedad del Eldense ha retomado la normalidad en los pagos con la plantilla este miércoles, tras abonar al vestuario la mensualidad correspondiente a noviembre a primera hora del día. El grupo inversor pone fin así a varias semanas de inestabilidad, en las que la plantilla no había cobrado ninguna nómina desde la correspondiente al mes de septiembre, ingresada hace más de 60 días.

Pese al buen rendimiento deportivo a lo largo de noviembre —con el único alto en el camino en la derrota frente al Antequera—, la plantilla y los trabajadores del club estuvieron inmersos durante todo el mes en una disyuntiva complicada. Según el propio club, las dificultades en el traspaso de poderes y una serie de "problemas burocráticos" impidieron hacer llegar las nóminas a los jugadores en fecha y forma. Una vez los futbolistas han cobrado, la propiedad también pretende que el resto de trabajadores del club reciban su nómina antes de que termine la semana.

Varios jugadores de la plantilla plantearon la opción de hacer pública la situación de impagos tras el partido del pasado sábado. Sin embargo, tras la derrota, decidieron mantenerlo en privado para evitar lo que podría haber sido un conflicto con la afición.

El entrenador azulgrana, Claudio Barragán, dejó caer que la situación en el vestuario era complicada al ser preguntado en rueda de prensa "si no se había pagado la última nómina". "Esa situación no es una excusa para que hoy hayamos hecho el partido que hemos realizado. En ningún momento hemos pensado en eso. Simplemente hemos tenido un día negativo, no hay mucho más", argumentó tras la derrota frente al Antequera, asumiendo así los impagos producidos.