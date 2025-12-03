El Eldense remonta y sueña a lo grande en la Copa

Tras el traspié ante el Antequera y el regreso de fantasmas pasados, el Eldense reseteaba con el encuentro de Copa del Rey ante el Almería, rival de entidad al que no los locales buscaban dar caza. El encuentro, con dos onces poco reconocibles en ambos bandos, arrancó con el Almería intentando tener la posesión del esférico y el Eldense buscando hacer grande el campo y percutir por bandas, algo que hizo en primeras instancias sin éxito.

No fue hasta pasado el primer cuarto de hora cuando el Eldense tuvo la primera ocasión del encuentro, en una aproximación en el interior del área que Hamza, tras hacer un recorte, mandó al lateral de la red. Esta acción fue de lo poco que echarse a la boca en una primera media hora prácticamente inédita, que en áreas no volvió a presentar interés alguno hasta que una internada por la banda izquierda de Idrisu Baba, con buena asistencia en carrera, la culminó al palo largo Serge Soko, que ante Pablo Valencia cruzó el esférico por bajo lejos de este para dar, en el primer golpeo entre los tres palos, ventaja al conjunto indálico.

El Eldense reaccionó bien e intentó seguir con su plan, si bien más allá de un disparo lejano de Borja mostró carencias para generar peligro sobre la portería andaluza defendida por Bruno Iribarne. En la puesta en marcha del segundo tiempo, Nacho Quintana por Boston fue la primera pieza de Claudio Barragán a permutar.

La primera acción del segundo acto fue local y fructífera. Balón parado que Hamza, con precisión, alojó en la portería de Bruno para situar el empate y hacer que el encuentro partiera nuevamente de cero. El Almería vio el peligro y Rubi, con tres cambios de golpe, intentó recuperar el dominio de la situación y del marcador.

Quintana remonta

Sin embargo, fue el Eldense el que acabó volteando el marcador en una asistencia al interior del área de Ibarrondo que Nacho Quintana cabeceó para hacer el segundo de su equipo y poner a los suyos por delante en el electrónico, completando la remontada iniciada diez minutos atrás.

Las piezas de permuta y refresco en ambos equipos subían enteros y el Almería entró tras el 2-1 en situación de emergencia. El conjunto indálico, a balón parado, probó suerte con una falta de Arribas que de puños consiguió salvar Valencia.

Los jugadores del Eldense celebran el gol de la remontada / CDE

El Eldense, por su parte, estuvo cerca de cerrar el encuentro en una acción frontal, con un tiro cruzado que saldría cerca del poste almeriense. Los hombres de Claudio firmaron en los últimos minutos un ejercicio de solidez y lejos de meterse atrás, demostraron ambición arriba ante un Almería al que jugar sin una marcha más, le acabaría condenando a hincar la rodilla ante los locales.

Con este triunfo, el Eldense espera el resto de resultados de la segunda ronda de Copa para soñar con que en el sorteo de la semana que viene le pueda tocar no solo un rival de Primera, algo asegurado, sino equipos como Real Madrid, Barcelona o Atlético, que supondrían un regalo navideño anticipado para la entidad y afición azulgranas.