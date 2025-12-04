¿Un equipo de Champions en Elda?

Antes de que acabe el año, un equipo de Primera División visitará el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda. El pase del Eldense a los dieciseisavos de la Copa del Rey, tras superar al Almería con goles de Nacho Quintana y Hamza Bellari, así lo posibilitará. Será la tercera vez en los últimos cuatro años que esto suceda. En la 2022/23 fue el Athletic Club, en la 2024/25 tocó el Valencia... y en la 2025/26 está por ver.

El sorteo se celebrará el próximo martes 9 de diciembre, a partir de las 13 horas. Constará de 32 equipos y, en el bombo de la ilusión, el de los equipos de la Primera RFEF; estará el Deportivo de Claudio Barragán. Las probabilidades de recibir a un equipo de la Supercopa de España son ciertamente elevadas, y en la entidad deportivista cruzan los dedos para que la bola de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Athletic Club salga acompañando la del Eldense.

Pese a que el objetivo irrefutable de la propiedad es regresar a Segunda División, la competición del KO está dando un importante empujón a la situación financiera del club. Entre la taquilla frente al Almería y los premios por avanzar ronda, la situación ya ha permitido generar un montante cercano a los 100.000 euros al Deportivo. Una cifra que, en caso de recibir a un equipo de Champions League entre el 16 y el 18 de diciembre, podría seguir aumentando.

El sorteo también podría deparar un enfrentamiento provincial entre Eldense y Elche, reviviendo así el "derbi del Vinalopó" celebrado durante las dos últimas temporadas, dada la coincidencia de ambos clubes en Segunda División. Valencia, Villarreal, Real Betis y Sevilla también son otros de los equipos de renombre que ayudarían a llenar el Pepico, mantener viva la ilusión y seguir engrosando las arcas deportivistas.

El orgullo de Claudio

El entrenador azulgrana, Claudio Barragán, se mostró orgulloso en sala de prensa por el partido completado por su equipo. "Esta victoria es una muestra de la competencia que hay en la plantilla. Desde luego que ver esto es una garantía para una temporada tan larga", analizó el técnico, que también destacó el partido de los centrocampistas Rubén Quintanilla y Marcos Bustillo.

"Esta es una competición muy propensa a las sorpresas y afortunadamente nos ha tocado a nosotros hoy. Toca seguir trabajando con la misma humildad y la misma dedicación, pero centrados en el partido contra el Alcorcón", dijo Claudio, poniendo el foco en el regreso a la liga este fin de semana.

El entrenador del Deportivo quiso mantener los pies en el suelo a Hamza Bellari. El extremo cedido por el Valencia inició la remontada con un buen gol de falta y levantó al Nuevo Pepico en numerosas ocasiones con sus acciones. "Claro que tiene calidad. Claro que es muy bueno. Pero todavía tiene que mejorar muchas cosas, sobre todo para el beneficio del equipo. Este partido le debe de servir para eso. Para seguir trabajando y mejorar con humildad. De todas formas, desde que he llegado yo no se puede quejar... lo ha jugado prácticamente todo", desarrolló.

Claudio, durante la comparecencia. / CDE

"Es un gran momento para todos, pero sobre todo para la afición. Nos merecemos recibir a un equipo de Primera División en la siguiente ronda. Estoy muy contento por todos. Pero nosotros ahora mismo, más que pendientes de ver lo que nos toca, estamos pensando en el partido contra el Alcorcón, que ya te digo que no va a ser nada fácil", añadió en su comparecencia el técnico valenciano.