Aridane Hernández, exjugador del Eldense, detenido tras un accidente con positivo en alcohol

El futbolista del Almería Aridane Hernández, que jugó en el Eldense entre 2012 y 2015, ha sido detenido durante la madrugada de este viernes por la Policía Local, al dar positivo en las pruebas de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico y, presuntamente, abandonar el lugar de los hechos para ocultarse en su domicilio, según ha informado EFE.

Según informaron a la agencia fuentes municipales, el suceso que implica al futbolista ocurrió sobre las 3.30 horas en el barrio de la Vega de Acá, cuando el vehículo de alta gama conducido por Aridane habría colisionado contra tres coches estacionados en la calle Argentinita.

Las mismas fuentes precisaron que el defensa del Almería abandonó la vía pública tras el impacto e introdujo el coche en su garaje privado, aunque fue localizado por los agentes gracias a los testigos y las cámaras de la zona.

Tras arrojar un resultado positivo de carácter penal por alcoholemia, Aridane ha quedado en libertad con una citación para un juicio rápido, lo que no le ha impedido entrenar en la mañana de este viernes junto con sus compañeros, que preparan el partido del sábado en Andorra, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion.

El pasado verano, Aridane estuvo durante dos semanas realizando la pretemporada con el Eldense. A la espera de resolver su futuro, el defensa canario volvió a la ciudad alicantina, donde tiene familia y jugó tres temporadas, para mantener el tono físico mientras esperaba ofertas de equipos.