El Eldense, al acecho de una victoria lejos del Pepico... ¡246 días después!

Tras la ilusión de la Copa del Rey y el pase a dieciseisavos, donde espera un Primera División, el Eldense regresa a la rutina liguera este sábado (18:15 horas), en el estadio Santo Domingo de Alcorcón. El conjunto azulgrana visita al tercer peor local de la liga, donde tratará de poner fin a una incapacidad para ganar lejos del Nuevo Pepico Amat que se extiende más de ocho meses.

El 5 de abril, frente al Cartagena, logró el Deportivo su última victoria lejos de Elda. Desde entonces, seis empates, cinco derrotas, un descenso de categoría, un cambio de propiedad y hasta tres entrenadores han pasado por la entidad, que ha cambiado mucho en todas sus vertientes desde aquella victoria primaveral.

Ahora, con Claudio Barragán en el banquillo, deshacerse de la pésima racha a domicilio está más cerca que nunca. Los empates en Cartagonova (0-0) y en Alcalá de Henares (0-0) frente a Cartagena y Atlético de Madrid B, respectivamente, han rehabilitado la fe en el Deportivo para también vencer lejos de su estadio.

Los jugadores del Eldense celebran el gol de la remontada / CDE

Después de tropezar frente al Antequera (1-3) el pasado sábado, el Eldense es noveno clasificado a solo un punto del Murcia, quinto clasificado marcando la zona de "play-off" de ascenso a Segunda División. Una victoria en Alcorcón permitiría afrontar el tramo final de 2025 con opciones serias de acabar el año entre los cinco primeros, ya que el Deportivo, tras jugar en Santo Domingo, encadenará dos partidos consecutivos en casa frente al Tarazona y al colista Betis Deportivo antes de dar paso al 2026.

En el once que planteará Claudio existen dos grandes acertijos. El primero, si Hamza Bellari, tras su gran actuación frente al Almería, regresará al once también en liga en lugar de Rober Ibáñez. El segundo, tras la recuperación de David Ruiz, se encuentra en el carril diestro. El técnico deberá decidir entre Ibarrondo y Jesús Clemente para completar la zaga junto al propio Ruiz, Floris Smand y Álex Serra. El Eldense tendrá las baja de larga duración de Jaime Vallejo, que se fracturó el tobillo izquiero en el derbi con el Hércules.

"Centrados en la liga"

El técnico azulgrana, Claudio Barragán, garantizó en la rueda de prensa previa que su equipo, tras el logro copero, ya está centrado en la liga. "No nos ha dado tiempo a celebrar, es lo que tiene competir cada tan poco tiempo. Vamos a descansar bien y puntualizar en varios aspectos del juego del rival, pero no da tiempo a nada más. La liga está muy competida y no podemos tener ningún desliz, es un grupo de muchísimo nivel que está muy igualado por todos lados", explicó el entrenador.

Claudio calificó al Alcorcón como un "equipo dificilísimo, que a mí particularmente me gusta mucho. Es parejo a nosotros, tenemos los mismos objetivos. Será un partido con muchas alternativas en el que los detalles son los que marcarán el resultado final. Estoy convencido de que el once que saque va a rendir al 200%, no tengo la menor de las dudas. Sé que lo van a dejar todo en el campo, es algo fundamental para poder sacar resultados".

Claudio Barragán, en rueda de prensa. / CDE

Claudio destacó a Vladys, delantero del Alcorcón, como la gran amenaza alfarera. El ariete ucraniano hizo 14 goles la pasada temporada. "Tienen mucha pólvora arriba, habrá que tenerles en cuenta. Pero ellos también saben que tienen que tener cuidado con lo que tenemos nosotros. Las acciones a balón parado van a ser clave para poder llevarnos el partido", esclareció el técnico.