Crónica del Alcorcón-Eldense: Fidel rasca un punto en Santo Domingo

Visita a Santo Domingo del Eldense, reseteando de la resaca de Copa y centrándose en liga para olvidar el traspié en casa ante el Antequera de la semana anterior. Los de Claudio Barragán visitaban a un Alcorcón que se adueñó del arranque del partido, poniendo en jaque a Ramón Vila con varias ocasiones alfareras sobre área alicantina.

El Eldense se fue quitando el asedio local y con pocos toques era capaz de pisar área de Ayesa, pese a lo cual apenas puso en apuros al meta local. Antes de la media hora, los locales acabarían anotando. Por insistencia y empuje trazaron en banda izquierda una acción de Sergio Nieto con profundidad que en área, Luis Vacas de primeras resolvía para superar a Ramón Vila, que en esta ocasión no pudo evitar el gol. El Eldense encajó, pero reaccionó al tanto con la idea de percutir por banda con Fidel y Clemente haciendo de las suyas, si bien la defensa local asentó sus bases cerrando la posibilidad de interactuar por el interior para los de Claudio. Poco peligro pese a la ambición de ir a por el empate en una primera parte que se cerraría con triunfo mínimo local.

Cambio de dinámica

Cambió la dinámica en la segunda mitad y el Eldense empezó a gozar de esférico y a transitarlo con mayor fluidez en busca del área de Ayesa. Así, pronto llegó el empate, en una acción por la derecha donde Fidel se internó en el área hasta llegar casi a línea de fondo y, con poco ángulo, superó por bajo al meta local.

Fidel celebra el gol del empate del Eldense / CDE

Con el empate, el Alcorcón tuvo infinidad de ocasiones en la que Ramón Vila una y otra vez intervino para evitar que los de casa se adelantasen. El encuentro estaba abierto y los dos equipos vislumbraban áreas, con un Eldense que en remates de Nacho Quintana tendría opciones de darle vuelta al marcador.

El tramo final empezó a dejar evidencias de que el empate no era mal premio para ambos equipos, contemporizando más el juego y con menor presencia ofensiva. Nadie era capaz de apurar a su rival, si bien tuvo el Eldense un zarpazo de Clemente que Ayesa desbarató con una parada providencial. El conjunto azulgrana sigue sin ganar a domicilio, en un partido igualado y donde destacó la buena actuación del colegiado.