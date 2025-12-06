Primera RFEF
Crónica del Alcorcón-Eldense: Fidel rasca un punto en Santo Domingo
Los azulgranas, que siguen sin ganar a domicilio esta temporada, empatan con el Alcorcón gracias a una diana en una individualidad del onubense
David Sánchez
Visita a Santo Domingo del Eldense, reseteando de la resaca de Copa y centrándose en liga para olvidar el traspié en casa ante el Antequera de la semana anterior. Los de Claudio Barragán visitaban a un Alcorcón que se adueñó del arranque del partido, poniendo en jaque a Ramón Vila con varias ocasiones alfareras sobre área alicantina.
El Eldense se fue quitando el asedio local y con pocos toques era capaz de pisar área de Ayesa, pese a lo cual apenas puso en apuros al meta local. Antes de la media hora, los locales acabarían anotando. Por insistencia y empuje trazaron en banda izquierda una acción de Sergio Nieto con profundidad que en área, Luis Vacas de primeras resolvía para superar a Ramón Vila, que en esta ocasión no pudo evitar el gol. El Eldense encajó, pero reaccionó al tanto con la idea de percutir por banda con Fidel y Clemente haciendo de las suyas, si bien la defensa local asentó sus bases cerrando la posibilidad de interactuar por el interior para los de Claudio. Poco peligro pese a la ambición de ir a por el empate en una primera parte que se cerraría con triunfo mínimo local.
Cambio de dinámica
Cambió la dinámica en la segunda mitad y el Eldense empezó a gozar de esférico y a transitarlo con mayor fluidez en busca del área de Ayesa. Así, pronto llegó el empate, en una acción por la derecha donde Fidel se internó en el área hasta llegar casi a línea de fondo y, con poco ángulo, superó por bajo al meta local.
Con el empate, el Alcorcón tuvo infinidad de ocasiones en la que Ramón Vila una y otra vez intervino para evitar que los de casa se adelantasen. El encuentro estaba abierto y los dos equipos vislumbraban áreas, con un Eldense que en remates de Nacho Quintana tendría opciones de darle vuelta al marcador.
El tramo final empezó a dejar evidencias de que el empate no era mal premio para ambos equipos, contemporizando más el juego y con menor presencia ofensiva. Nadie era capaz de apurar a su rival, si bien tuvo el Eldense un zarpazo de Clemente que Ayesa desbarató con una parada providencial. El conjunto azulgrana sigue sin ganar a domicilio, en un partido igualado y donde destacó la buena actuación del colegiado.
Ficha del partido
ALCORCÓN: Ayesa; Iván Pérez, Rojas, Samu, Tarsi, Yael Ballesteros (Rai Marchán, 77’), Sergio Nieto, Luis Vacas (David Navarro, 46’), Aparicio (Rafa Llorente, 64’), Borja Martínez (Vladys, 64’) y Carmona.
ELDENSE: Ramón Vila; Álex Serra, Smand, David Ruiz (Ibarrondo, 62’), Guille Macho (Rubén Quintanilla, 62’), Clemente, Manu Molina, Fidel (Borja Calvo, 81’), Bustillo (Hamza Bellari, 62’), Nacho Quintana y Dioni (Rafa Núñez, 81’).
GOLES: 1-0 (23’) Luis Vacas. 1-1 (49’) Fidel.
ÁRBITRO: José Antonio Palomares (comité andaluz). Mostro tarjeta amarilla por los locales a David Navarro, Samu, Vladys y Carmona y por los visitantes a Smand, Nacho Quintana y Rafa Núñez.
ESTADIO: Municipal de Santo Domingo (Alcorcón).
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Hércules CF - Juventud de Torremolinos CF
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- ¿Un equipo de Champions en Elda?
- Alicante 'recupera' el proyecto de un teleférico al castillo de Santa Bárbara
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor