El Eldense, ¿'matagigantes' a la tercera?

Eldense-Real Sociedad. Martes 16 de diciembre, a partir de las 21 horas en el estadio Nuevo Pepico Amat. Será la tercera vez en cuatro años que el Deportivo, acostumbrado durante su historia a la Tercera División, reciba a un equipo de Primera en su estadio.

En la 2022/23 fue el Athletic Club. El equipo entonces entrenado por Fernando Estévez recibió al conjunto bilbaíno, segundo equipo con más Copas del Rey de todo el fútbol español. Pese a la ilusión que vivió la ciudad, que todavía no sabía que meses después celebraría un ascenso a Segunda, la derrota fue abultada.

Los athleticzales se impusieron por un contundente 1-6 y avanzaron de ronda. El año siguiente, con el ascenso al fútbol profesional, el Deportivo se dejó ir en Málaga y quedó fuera de los dieciseisavos de final. Fue la temporada pasada cuando el conjunto azulgrana regresó a la tercera ronda del torneo del KO. En esta ocasión, con Dani Ponz en el banquillo, perdieron en un derbi de la Comunidad frente al Valencia, por dos goles a cero.

La reválida para Elda y el Deportivo podría llegar el próximo martes. El conjunto de Claudio Barragán pretende vestirse de 'matagigantes' y que a la tercera vaya la vencida frente a la Real Sociedad menos competitiva del último lustro. El conjunto donostiarra tiene una plantilla de grandes nombres como Álex Remiro, Brais Méndez, Carlos Soler, Take Kubo, Barrenetxea o el propio Mikel Oyarzabal, goleador en la final de la última Eurocopa.

Sin embargo, su rendimiento tras el adiós de Imanol Alguacil no está siendo el esperado. La Real es decimocuarta clasificada con 16 puntos, a cuatro del descenso. Únicamente ha ganado cuatro partidos en liga. En la Copa, superó en 1ª ronda a la SD Negreira (0-3) y al Reus FC Reddis (0-2) en la 2ª. El equipo blanquiazul visitará por primera vez el Nuevo Pepico Amat, que cada año se acostumbra más a recibir a los grandes del fútbol nacional sobre su césped.

Una vez en octavos

En caso de cumplir la difícil tarea de pasar de ronda, la entidad deportivista accederá por segunda vez a los octavos de la Copa del Rey. Para la anterior ocasión toca retroceder hasta el año 1987. El Deportivo cayó frente al Atlético Mallorca, filial del Mallorca, en una eliminatoria cargada de polémica.

En la ida, disputada en la isla, el equipo de Elda perdió 3-1 y acabó el partido con cinco futbolistas expulsados, lo que llevó al entonces presidente del club, Juan José Loperena Garate, a organizar manifestaciones. "Si cojo al árbitro le pego catorce tiros", llegó a afirmar Loperena según recogen distintas crónicas de aquel partido.

En la vuelta, se habilitaron gradas supletorias y se dieron cita en el estadio hasta 9.000 deportivistas, en busca de pasar a cuartos de final... pero no fue posible. Un solitario gol de Marco Antonio, en el minuto 79, esfumó el sueño copero azulgrana.