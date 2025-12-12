Eldense-Tarazona: reacción antes de la Copa del Rey

Firmes en la Copa del Rey, dubitativos en la liga. El Eldense juega este sábado de nuevo en el Nuevo Pepico Amat, pero esta vez frente a un rival de su categoría, el Tarazona. Los hombres de Claudio Barragán buscarán, a partir de las 16:15 horas, una victoria en la competición doméstica que se le resiste desde hace un mes, cuando superó al Hércules en el derbi provincial. Desde entonces, dos empates, en Cartagena y Alcorcón, y una derrota, como local, a manos del Antequera (1-3).

A tres puntos de la zona de promoción, el Deportivo confía en sumar ante el conjunto maño un triunfo regenerador antes de recibir la visita de la Real Sociedad el martes (21:00 horas) en busca del pase a octavos de final del torneo del K.O. La ausencia de victorias a domicilio obliga al Eldense a sumar los tres puntos en el Nuevo Pepico Amat para no perder el paso y seguir en la pelea por el regreso a Segunda División.

¿Mala racha?

Sin ganar como visitante en más de tres meses de campeonato en el grupo 2 de Primera Federación, el equipo de Claudio Barragán necesita mantener su fortaleza como local más allá del varapalo sufrido con el Antequera, el único rival que se ha mostrado netamente superior al Deportivo esta temporada en el Medio Vinalopó.

A una sola victoria del tren de cabeza y con solo un punto más que su rival de este sábado, el Eldense llega a la última semana de competición del año 2025 con tres partidos consecutivos en el Nuevo Pepico Amat.

Además del duelo liguero con el Tarazona, el conjunto alicantino se mide el próximo martes 16 de diciembre a la Real Sociedad en Copa del Rey y, cuatro días después, el 20 de diciembre, despide el año en delante de su público con el colista Betis Deportivo como rival, de modo que está en disposición de dar un salto en la clasificación que le permita encarar el parón de Navidad con optimismo.

Con la baja de Nacho Quintana por sanción, el preparador azulgrana podría alinear esta semana a Ramón Vila, Álex Serradell, Floris Smand, David Ruiz, Ibarrondo, Marcos Bustillo, Manu Molina, Jesús Clemente, Fidel Chaves, Hamzá Bellari y Dioni Villalba. El Tarazona no gana lejos de su estadio desde el pasado 28 de septiembre, en la jornada 5, cuando se impuso al filial del Sevilla, y viaja a Elda tras dos derrotas y un empate.

Claudio, motivado

Claudio Barragán no puede evitar pensar el duelo copero porque, según él, son "palabras mayores". El técnico azulgrana reconoció que "siempre estás pendiente del sorteo de Copa del Rey", pero aseguró que tanto el cuerpo técnico como los jugadores "nos hemos enfocado durante la semana para el partido ante el Tarazona porque si ganamos nos dará confianza y animará a la afición para la cita copera del martes".

Pese a ello, Claudio Barragán considera al cuadro donostiarra como un grande del fútbol español: "Nos ha tocado un equipo muy bueno. La Real Sociedad son palabras mayores, pero ya llegará el momento de jugar esta eliminatoria", reitera.

El Eldense afronta una última semana del año con tres compromisos en el Nuevo Pepico Amat: ante Tarazona, Real Sociedad en Copa y Betis Deportivo. En este sentido, Claudio Barragán considera clave "mantener en casa la regularidad. Sabemos que estamos arropados por nuestra afición y es importante sumar los tres puntos ante el Tarazona".

Por último, el preparador valenciano está convencido de que "si queremos ganar al Tarazona hay que mostrar nuestra mejor versión". "Nuestra idea siempre es ir a por los partidos y este sábado será más de lo mismo porque es un rival muy incómodo", avisa.