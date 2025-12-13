CD Eldense
El Eldense doblega al Tarazona con un penalti de Dioni
El Deportivo, muy superior desde el principio, suma su primer triunfo en liga en un mes
David Sánchez
El Eldense afrontaba la decimosexta jornada tras un mes sin sumar de tres y con la necesidad de hacerlo en casa ante un Tarazona con un punto menos que los de Claudio Barragán. El Deportivo dominó a un rival a resguardo que mantuvo el bloque atrás intentando que por las bandas los locales no dispusieran de opciones de crear peligro. Prácticamente, el primer cuarto de hora fue anecdótico en ataque, donde ni unos ni otros causaron en área ocasiones de peligro, algo que acabaría desatascando el Eldense cuando Hamza Bellari cayó dentro del área a los 20 minutos. David Cambronero obvió la pena máxima, no apreció penalti.
La revisión solicitada por los de casa fue productiva. Revocó su decisión y señaló los once metros y dio a los de casa la opción de adelantarse. Dioni batió a Josele y deshizo el empate en un encuentro de posesión local, aunque con poca mordiente arriba. El Tarazona, con el gol en contra, no fue capaz de dar un paso adelante y estuvo dominado por los de Claudio que, con más brío, trasportaban el esférico de lado a lado en pos de abrir campo y poder generar peligro.
Aún con ello, volvería a ser Bellari, en banda, con progresión hacia área, quien volvería a disponer de un buen golpeo para firmar una clara ocasión de gol, arruinada Josele con una gran estirada. Quien ofreció en ataque nula presencia fue un Tarazona que no puso en jaque área de Ramón Vila, permitiendo al descanso un triunfo local por la mínima obtenido sin excesivos apuros.
Tras la reanudación, Bustillo, amonestado, dejó paso en la medular a Borja Calvo. El Eldense seguía siendo dueño y señor del balón, que los locales circulaban creando dudas al conjunto aragonés de ir arriba. Mientras, el Tarazona no encontraba la manera de tener esférico, así que Fidel y Hamza en banda seguían buscando la opción de hacer el segundo y cerrar el encuentro. No se concretaría peligro, aunque el Tarazona lo buscó en una acción poco peligrosa de Soto y el Eldense cerca estuvo de sellar el partido cuando una acción en banda derecha, en área pequeña, la envío arriba Fidel con todo a favor.
Jugaba con renta exigua el Deportivo, que no acababa por sellar el encuentro mientras el Tarazona, que no daba sensación alguna de poder poner en jaque área local, buscaba la épica en algún esférico perdido por las inmediaciones de área local e intentar salvar un punto. Sin más que echarse a la boca, el Eldense volvió a la senda del triunfo en casa ante un apático Tarazona en ataque mirando de rojo ya la eliminatoria copera en casa ante la Real Sociedad el próximo martes a las 21 horas en Elda.
Ficha técnica:
Eldense (1): Ramón Vila, Alex Serra, Smand, David Ruiz, Fidel (Ibarrondo, 90’), Hamza Bellari (Rafa Nuñez, 90’), Manu Molina, Quintanilla (Guille Macho, 65’), Clemente, Bustillo (Borja Calvo, 46’) y Dioni.
Tarazona (0): Josele, Angel López (Alex Fita, 81’), Carlos Martínez, Traoré, Carrasco, Agüero (Cubillas, 81’), Vaquero, Busi (Armero, 76’), Castroverde (Soto, 55’), Andres Borge e Imanol (Juan Pablo Martínez, 89’).
Goles: 1-0, Min. 21: Dioni (penalti).
Árbitro: David Cambronero (comité Castilla La Mancha). Tarjetas amarillas para los locales Bustillo, Quintanilla y Borja Calvo; y para los visitantes Jose Martínez, Imanol, Andrés Borge, Juan Pablo Martínez y a Ángel López.
Incidencias: Nuevo Pepico Amat, con cerca de 3.000 espectadores en la grada. Empezó con retraso por un problema con la equipación del portero Ramón Vila.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- La borrasca Emilia llega a Alicante: estos son los municipios donde debes sacar el paraguas
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: 'No hay voluntad de hacer nada
- La iniciativa que ha permitido a Benidorm detectar a 261 mayores en situación de vulnerabilidad
- La almazara municipal de Altea supera las cien toneladas de aceitunas molidas con más de 20.000 litros de aceite virgen extra obtenido
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- Tirotean en Orihuela Costa al jefe de una banda que extorsionó a clubes cannábicos de la Vega Baja