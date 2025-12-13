El Eldense doblega al Tarazona con un penalti de Dioni

El Eldense afrontaba la decimosexta jornada tras un mes sin sumar de tres y con la necesidad de hacerlo en casa ante un Tarazona con un punto menos que los de Claudio Barragán. El Deportivo dominó a un rival a resguardo que mantuvo el bloque atrás intentando que por las bandas los locales no dispusieran de opciones de crear peligro. Prácticamente, el primer cuarto de hora fue anecdótico en ataque, donde ni unos ni otros causaron en área ocasiones de peligro, algo que acabaría desatascando el Eldense cuando Hamza Bellari cayó dentro del área a los 20 minutos. David Cambronero obvió la pena máxima, no apreció penalti.

La revisión solicitada por los de casa fue productiva. Revocó su decisión y señaló los once metros y dio a los de casa la opción de adelantarse. Dioni batió a Josele y deshizo el empate en un encuentro de posesión local, aunque con poca mordiente arriba. El Tarazona, con el gol en contra, no fue capaz de dar un paso adelante y estuvo dominado por los de Claudio que, con más brío, trasportaban el esférico de lado a lado en pos de abrir campo y poder generar peligro.

Fidel, Quintanilla, Dioni y Clemente celebran el gol. / CD Eldense

Aún con ello, volvería a ser Bellari, en banda, con progresión hacia área, quien volvería a disponer de un buen golpeo para firmar una clara ocasión de gol, arruinada Josele con una gran estirada. Quien ofreció en ataque nula presencia fue un Tarazona que no puso en jaque área de Ramón Vila, permitiendo al descanso un triunfo local por la mínima obtenido sin excesivos apuros.

Tras la reanudación, Bustillo, amonestado, dejó paso en la medular a Borja Calvo. El Eldense seguía siendo dueño y señor del balón, que los locales circulaban creando dudas al conjunto aragonés de ir arriba. Mientras, el Tarazona no encontraba la manera de tener esférico, así que Fidel y Hamza en banda seguían buscando la opción de hacer el segundo y cerrar el encuentro. No se concretaría peligro, aunque el Tarazona lo buscó en una acción poco peligrosa de Soto y el Eldense cerca estuvo de sellar el partido cuando una acción en banda derecha, en área pequeña, la envío arriba Fidel con todo a favor.

Jugaba con renta exigua el Deportivo, que no acababa por sellar el encuentro mientras el Tarazona, que no daba sensación alguna de poder poner en jaque área local, buscaba la épica en algún esférico perdido por las inmediaciones de área local e intentar salvar un punto. Sin más que echarse a la boca, el Eldense volvió a la senda del triunfo en casa ante un apático Tarazona en ataque mirando de rojo ya la eliminatoria copera en casa ante la Real Sociedad el próximo martes a las 21 horas en Elda.