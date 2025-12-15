Claudio Barragán, sobre el Eldense-Real Sociedad: "Es un día para disfrutar todos"

Este martes recibe el Eldense a la Real Sociedad en el Nuevo Pepico Amat, en un duelo que ha despertado la ilusión de toda la hinchada azulgrana. En la previa al partido, Claudio Barragán ha comparecido ante los medios y espera, al igual que su afición, poder dar la campanada. "No hay tiempo para nada, solo para pensar en el siguiente partido. Llevamos una buena racha en este sentido, hasta la fecha el equipo ha respondido bastante bien. Veremos ante la Real Sociedad si somos capaces de hacer un gran partido y de tener buenas sensaciones", comentaba el técnico.

"Yo siempre digo que en el fútbol todo es posible, sabemos de la capacidad del rival y de su calidad. Será un partido complicado ante un rival de superior categoría, pero eso no quia que salgamos a competir y a hacer lo que mejor sabemos hacer, ni más ni menos", señalaba Claudio Barragán.

En lo que se refiere al rival, la Real Sociedad no está atravesando sus mejores días tras destituir a su entrenador este pasado fin de semana. Sobre esto, Barragán ha opinado lo siguiente. "Salvando las distancias, es como el partido del Antequera y ya vimos el equipo que nos encontramos. Son profesionales y están al máximo nivel. Cuando un entrenador nuevo llega la gente levanta las orejas, nos encontraremos una Real motivada, pero enfrente tendrá a otro equipo motivado porque es lo que venimos haciendo".

En cuanto a las bajas, Barragán ha comunicado que Dumic seguramente no pueda estar en el partido, ya que durante el último entrenamiento ha sufrido una entrada y se ha tenido que marchar para que le pusiesen puntos en la herida. Además, ha señalado que Carlos Jiménez lleva tres días enfermo con gastroenteritis.

"Hace dos días del último partido y hay que regular a la gente, ya lo demostraron los que jugaron ante el Almería. El equipo estuvo espectacular ante uno de superior categoría. Los muchachos se lo merecen por el trabajo y por el día a día, es un premio para todos".

"Que sea lo que tenga que ser, pero que sea en beneficio nuestro" Claudio Barragán — Entrenador del Eldense

Durante el último entrenamiento, se vio a un Claudio Barragán más feliz e incluso tocando el balón. Sobre si añora jugar partidos de este calibre como futbolista, el técnico ha sido claro. "Igual con la IA solucionábamos algo, esa faceta ya la viví muy gustosamente, pero no estoy para muchos trotes. Lo importante es el buen ambiente que hay en el vestuario, los jugadores se sienten cómodos conmigo y yo con ellos. Desde que vine, la acogida ha sido excepcional".

"Tenemos una afición espectacular, posiblemente el otro día fue cuando menos entrada hubo, pero parecía que estábamos todos. Los que vinieron apoyaron al equipo en todo momento. Los jugadores se merecen que los que vengan estén con ellos por todo lo que han pasado y trabajado. Mañana es un día para que disfrutemos todos, vendrá un rival de Primera", opinaba.

Las claves del partido

Tras ser preguntado por como debe transcurrir el partido para que el Eldense pueda sacar algo positivo, Barragán ha respondido que deben ser ellos mismos, teniendo en cuenta las debilidades del rival y concediendo lo menos posible. "Deberemos tener más acierto que el rival, quizás es lo que nos falta. Cuando no tengamos el balón tendremos que ser compactos y cerrar los espacios por dentro".

Para finalizar la rueda de prensa, Barragán ha dejado claro que no le gustaría una tanda de penaltis. "La otra vez dije que sí que los habíamos ensayado, pero no fui muy consecuente con lo que dije. Que sea lo que tenga que ser, pero que sea en beneficio nuestro. Si llegamos a los penaltis habrá que afrontarlos de la mejor manera, pero esperamos no llegar y tener el triunfo de nuestro lado".