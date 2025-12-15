El Eldense sueña ante una Real Sociedad en crisis

Día para soñar por todo lo alto y para ilusionarse ante una campanada épica. Este martes, el Eldense desafiará a la historia y se medirá ante la Real Sociedad con un puesto en los octavos de final de la Copa del Rey como premio.

No será fácil la machada, pero los de Claudio Barragán confían en llenar el Nuevo Pepico Amat para generar una atmósfera que iguale las fuerzas de un partido entre dos equipos que cuentan con dos categorías de diferencia. Uno en la categoría de bronce y el otro en la de oro, pero como bien defiende el técnico local, "en el fútbol puede pasar de todo".

Enfrente aguarda la Real Sociedad, una entidad que no atraviesa sus mejores días. Tras una crisis de resultados y de no levantar cabeza en la competición doméstica, desde la dirección deportiva se tomó la decisión de prescindir de los servicios de Sergio Francisco, ya que no supo darle la vuelta a un vestuario hundido desde el arranque de temporada.

En su lugar, se estrenará en el banquillo Jon Ansotegi, quién actuará como reemplazo interino hasta el parón de Navidad. Desde el cuadro vasco se confía en que la Copa del Rey se convierta en una pequeña alegría capaz de calmar el ambiente, pero todo sin cesar en el trabajo de búsqueda de un nuevo entrenador.

Pescar en río revuelto

De todo esto tratará de sacar algo positivo el Eldense para así poder dar la sorpresa. Pese a estar en la tercera categoría del fútbol español, no será un compromiso nuevo para el decano de la provincia, pues la temporada pasada el Valencia visitó el Nuevo Pepico Amat y hace tres cursos hizo lo propio el Athletic Club.

Ambas eliminatorias terminaron con el equipo de superior categoría pasando de ronda, pero tanto el club como la afición, sueñan con poder conseguir la machada a la tercera y colarse en los octavos de final de la Copa del Rey por segunda vez en su historia.

Se presentará al duelo el Eldense inmerso en una dinámica positiva de resultados y de juego. A su último triunfo liguero contra el Tarazona por 1 a 0, se le suman las victorias coperas ante Almería por 2 a 1 y Jaén por 1 a 3. Un momento propicio que no hace más que motivar a la afición a llenar el Nuevo Pepico Amat en una velada histórica.

Jon Ansotegi no podrá contar en su debut con futbolistas de la talla de Oyarzabal, Yangel Herrera, Óskarsson, Barrenetxea y Rupérez. Por otro lado, Sadiq es duda por unas molestias en el aductor, por lo que Karrikaburu apunta a ser la referencia en punta del equipo, secundado por Zakharyan y Goti. Todo esto deberá defender Claudio Barragán con la duda de Dario Dumic, quien en el último entrenamiento sufrió un contratiempo que le hizo tener que marcharse a por puntos para curar una herida tras una dura entrada.

En caso de obrar la machada, el Eldense estaría inmerso en los octavos de final de la Copa del Rey, algo que ya se dio en 1987. Hace 38 años, el Deportivo se enfrentó al Atlético de Madrid en una eliminatoria a doble partido que terminó con el triunfo rojiblanco y con polémica incluida por cinco expulsiones del Eldense en el partido de ida.