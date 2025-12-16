El Eldense lleva al límite a la Real Sociedad y cae con honor en Copa

Un gol de Pablo Marín en el último suspiro dio el triunfo y la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey a una Real Sociedad que, pese al relevo en el banquillo, no experimentó ninguna mejoría ni en fútbol ni en sensaciones pero que logró el objetivo de pasar de ronda ante un Eldense que, pese a ser de Primera RFEF, le llevó al límite.

Jon Ansotegi se estrenó como técnico del primer equipo de la Real Sociedad y apostó por un once inicial muy reconocible para intentar evitar problemas ante un rival que en las dos temporadas anteriores militó en el fútbol profesional y que en los dos últimos meses apenas ha perdido un partido en la tercera categoría del fútbol español.

Pese a ello, el conjunto alicantino que entrena el ex internacional Claudio Barragán dio el primer aviso nada más comenzar el partido con un peligroso disparo de Boston Billups. El Eldense jugó con mucha intensidad e incomodó a un rival que no encontró el camino de imponer la diferencia de calidad individual.

La Real Sociedad no dio señales hasta bien avanzada la primera mitad con disparo de Gonçalo Guedes desde fuera del área que obligó a intervenir al meta Pablo Valencia. Las mejores ocasiones realistas llegaron al borde del descanso. Zakharyan, con todo a favor, envió fuera tras una buena jugada de Kubo. A continuación, otro buen chut de Brais Méndez hizo brillar al portero del Eldense.

Reacción... y derrota

Sin goles y con una Real Sociedad sin alma, poco fútbol y pobres sensaciones, el partido llegó al descanso en Elda. En el segundo periodo, no cambió mucho la decoración con un equipo donostiarra en un quiero y no puedo ante un Eldense que fue alimentando el sueño de pasar de ronda.

La defensa del Eldense trata de frenar un avance de Take Kubo / EFE

Cuando nadie lo esperaba y de la nada. Sucic adelantó a la Real en el minuto 79 al aprovechar un error de la zaga del Eldense. Sin embargo, el Eldense empató nada más sacar de centro con un gran gol por la escuadra de Nacho Quintana tras enganchar un balón que Jesús Clemente había estrellado previamente en la cruceta.

Con 1-1, el partido caminaba hacia la prórroga, pero Pablo Marín salvó a la Real Sociedad en el minuto 95 al batir a Pablo Valencia apenas uno segundos antes del final del añadido. El 1-2 dejó la eliminatoria vista para sentencia a pesar de que el conjunto realista siguió mostrando demasiadas dudas.