CD Eldense: Adiós a la Copa con honores... y con cerca de 200.000 euros en la caja

Fue una noche mucho más disputada que en el mismo escenario hace un año, frente al Valencia, y que hace tres, frente al Athletic Club, pero el Deportivo volvió a caer frente a un Primera División en la 3ª ronda de la Copa del Rey ayer martes, contra la Real Sociedad (1-2). El equipo de Cluadio Barragán, que se envalentonó y soñó con pasar en una gran segunda parte, pagó muy caro dos errores individuales que cometió en el tramo final del partido, penalizados con los goles de Luka Sucic (79') y de Pablo Marín (90' + 6).

Pese al sabor amargo que dejó el cruel desenlace, el partido deja no pocas noticias positivas en la entidad azulgrana. La primera, la confirmación de la comunión entre la grada y el equipo. Tras el definitivo 1-2, la reacción de la afición fue la de levantarse y ovacionar a su equipo, que puso contra las cuerdas a toda una Real Sociedad (ganadora de la Copa del Rey del 2020, sin ir más lejos) durante gran parte del partido.

La eliminatoria refuerza un respaldo por parte el abonado que se encontraba bajo mínimos hace dos meses, cuando se destituyó a Javi Cabello, quien nunca logró llegar a conectar de verdad con el club ni con la ciudad. Con la Copa ya formando parte del pasado, el Deportivo cerrará un 2025 en el que ha ido de menos a más este sábado (14 horas) en el Nuevo Pepico Amat frente al colista de la liga, el Betis B. Una victoria abriría la puerta a marcharse al parón navideño en puestos de "play-off" de ascenso a Segunda, dependiendo también de lo que hagan Teruel (frente al Tarazona), Gimnàstic de Tarragona (frente al Antequera) y Real Murcia (frente al Europa) en sus partidos.

Quintana y Smand se salen

En lo particular, la noche copera sirvió para que dos jugadores azulgranas se pusieran en el escaparate con sobresalientes actuaciones. Ante los 193.000 espectadores que siguieron el partido a través de Teledeporte en algún momento, Nacho Quintana y Floris Smand fueron los mejores en el Deportivo. El delantero, golazo por la escuadra al margen, peleó durante los 90 minutos y fue una constante amenaza con balones a la espalda de la defensa de la Real Sociedad. Anotó su cuarto tanto de la temporada.

Nacho Quintana celebra su gol frente a la Real Sociedad. / CDE

Por su parte, Smand dio continuidad a la gran campaña que está haciendo como deportivista. Frenó a un gran atacante como Gonçalo Guedes durante gran parte del partido y revalidó la idea de que podría ser una gran venta el próximo verano... o incluso antes. Tiene contrato hasta 2027 y opción de ampliar por una temporada más, pero ya han preguntado hasta dos clubes de Segunda División y algún equipo de Portugal. El Deportivo, al menos en la ventana de fichajes que abre el 1 de enero, no se plantea dejarle salir por una cifra muy lejana a su cláusula de rescisión.

Un buen pellizco a dos semanas del mercado

Además, cerca de 200.000 euros obtendrá el Eldense por su destacada participación en la Copa del Rey. Unos 80.000 euros en premios por pasar de ronda (40.000 euros por pasar frente al Real Jaén y otros 40.000 euros por pasar frente al Almería. Los 120.000 euros restantes, procedentes de venta de entradas y derechos de televisión.

Este último concepto lo ha impulsado la emisión del Eldense-Real Sociedad en Teledeporte. En cuanto al "ticketing", el partido frente al Almería dejó unos 15.000 euros, mientras que el desembarco de la Real ha supuesto ingresar aproximadamente 80.000 euros únicamente en concepto de entradas. El montante es importante y servirá para reforzar la plantilla en el mercado de invierno, para el cual una de las prioridades será firmar a un delantero centro.